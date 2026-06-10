Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, en la inauguración de la línea de Maggi | Yanin Alfaro

En esta noticia El doble de producción y el triple de posicionamiento

Toluca, Estado de México. - Como parte de la inversión de Nestlé de u$s 455 millones de dólares en el Estado de México, anunciada recientemente, la empresa de origen suizo está inaugurando una nueva línea de producción para su salsa Maggi. El objetivo es duplicar su producción, dijo Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México, en conferencia de prensa.

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, afirmó que “Nestlé se ha convertido en un pilar de la industria alimentaria del Estado de México y en una fuente de empleos y de oportunidades para las y los mexiquenses”.

Gómez presumió que esta inversión es sólo una de las tantas que llevan al Estado de México a ostentar el segundo lugar nacional en inversión extranjera directa, “con MXN $8,357 millones de dólares que se traducen en oportunidades laborales de las familias mexiquenses”.

Nestlé es una de las empresas que está apostando por incrementar sus inversiones en el Estado de México. Y también es parte de la industria alimentaria de la entidad, la cual representa el 13.2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que equivale a MXN $986,000 millones de pesos, resaltó Laura González, secretaria de desarrollo económico del Estado de México.

La funcionaria agregó que la inversión de Nestlé no sólo se concentra en Toluca sino en otros municipios, como Cuautitlán, donde la compañía elabora alimentos para mascotas, Tultitlán, donde se fabrican snacks saludables y Zumpango, donde próximamente se construirá un centro de distribución que va a eficientar el abasto de todos los productos. Asimismo, González señaló que Nestlé ofrece 2,500 empleos directos en el estado.

El doble de producción y el triple de posicionamiento

Fausto Costa señaló que, actualmente, con las líneas de producción de Maggi se elaboran 200 botellas por minuto. El objetivo es duplicar ese número.

Heidi Navarro, gerente de fábrica culinarios de Nestlé en Toluca, dijo a El Cronista durante un recorrido por la planta de Maggi que actualmente elaboran 15,000 toneladas de producto al año.

En conferencia, resaltó que esta planta fue la primera fábrica de la empresa en el Estado de México, la cual fue inaugurada hace 66 años. Hoy cuenta con 1,192 colaboradores en la fábrica de culinarios, que es la categoría a la que pertenece la salsa Maggi, marca que es patrocinadora oficial de la Selección Nacional de Fútbol.

Con este pretexto, la marca ha lanzado una campaña para incentivar su consumo durante la celebración mundialista, pues aunque 9 de cada 10 mexicanos conoce Maggi, sólo 3 de cada 10 hogares mexicanos lo utiliza en su cocina. El objetivo es llegar al 100% de los hogares según su equipo de marketing.

La compañía logró duplicar el tamaño de su negocio culinario –donde se encuentran jugo Maggi y otras salsas– en los últimos 6 años y mantiene un plan estratégico de duplicar el negocio cada 6 años hacia el futuro.

El vicepresidente del mundo culinario de Nestlé, Christian Boucaud, dijo durante su intervención que en 1880, hace más de 140 años, el señor Julio Maggi creó el jugo que en México se ha adaptado al paladar de los mexicanos. “Es un poco más viscoso y concentrado”, dijo el directivo, quien señaló que, como extranjero, se sorprendió al saber que los mexicanos aderezaban las pizzas con jugo Maggi.