Las fincas en México cosechan más de tres cuartas partes de los aguacates que Mission vende en EE.UU. al año, dice su CEO.

En esta noticia Aguacate, el oro verde en México

La empresa de aguacate más grande de Estados Unidos está apostando por una adquisición y por huertos fuera de las complicadas regiones de cultivo en México para cubrir la imparable demanda de guacamole, tostadas, sushi y una gran variedad de platillos preparados con este fruto tropical.

Mission Produce vende alrededor de una tercera parte de los casi 1,360 millones de kilos) de aguacate que se consumen al año en EE.UU., según señaló en entrevista su director ejecutivo, John Pawlowski.

Su meta es duplicar los ingresos en un mercado que considera en camino a alcanzar hasta 6,000 millones de libras en los próximos 15 años. Gran parte de este crecimiento proviene de la popularidad del aguacate en la comida hispana y del interés de los consumidores jóvenes por comer alimentos más frescos y nutritivos.

Los picos de ventas a mitad del invierno, impulsados por el guacamole servido con totopos en las reuniones para ver el Super Bowl, se están estabilizando a medida que el consumo se distribuye a lo largo de todo el año, explicó Pawlowski al Financial Times.

“Ese repunte del Super Bowl es cada vez menos marcado. No significa que las ventas bajen, sino que el consumo en general está aumentando”, afirmó.

El aguacate es una de las pocas frutas y verduras cuyas ventas por volumen van al alza. Las libras vendidas en comercios minoristas de EE.UU. subieron un 12 % durante el último año, a pesar de que el volumen total por peso del sector de frutas y verduras cayó ligeramente, de acuerdo con la firma Circana. La consultora detalló que el 56 % de los hogares estadounidenses compra aguacates.

“Que un producto con tanto volumen de ventas crezca a un ritmo del 12 % en kilos es algo inédito”, comentó Jonna Parker, vicepresidenta de alimentos frescos en Circana.

En un momento de preocupación generalizada por la inflación alimentaria, el precio del aguacate al menudeo en EE.UU. cayó un 18 % durante el último año, según datos de Circana, debido a que cosechas récord sobrepasaron el aumento de la demanda.

Cuando hay brotes de violencia, parece haber un mayor interés del gobierno mexicano por brindar apoyo y desplegar los recursos necesarios para garantizar que se cumplan las políticas y se respete la ley. Sería excelente que esos recursos estuvieran disponibles con más frecuencia durante todo el año John Pawlowski, CEO de Mission Produce

Mission Produce fue cofundada en 1983 por Steve Barnard, quien dejó la dirección ejecutiva a principios de 2026, y tiene su sede en Oxnard, una ciudad del sur de California conocida por sus huertos de aguacate. Este año, Mission adquirió a su principal competidor, Calavo Growers, por u$s 466 millones, convirtiéndose en la única distribuidora de aguacate que cotiza en la bolsa de EE.UU. Sus acciones han subido un 7.5 % en lo que va del año.

“Cuando vas al súper, hay bastantes probabilidades de que el aguacate que compres venga de Mission”, señaló Pooran Sharma, analista del banco de inversión Stephens.

Aguacate, el oro verde en México

Las fincas en México cosechan más de tres cuartas partes de los aguacates que Mission vende en EE.UU. al año, indicó Pawlowski, mientras que la producción estadounidense aporta cerca del 16 %. Mission también opera una plantación de más de 4,000 hectáreas en Perú y un terreno de más de 640 hectáreas en Guatemala, lo que le permite mantener la producción durante todo el año.

Estas operaciones también les brindan diversificación frente a México, donde grupos del crimen organizado en Michoacán, el corazón aguacatero del país, extorsionan a productores y empacadores. En agosto, el gobierno envió a más de 1,500 militares al estado debido a problemas de seguridad. Asimismo, las inspecciones de fruta por parte del gobierno estadounidense se han suspendido en tres ocasiones desde 2022 por temor a conatos de violencia.

Al respecto, Pawlowski comentó: “Cuando hay brotes de violencia, parece haber un mayor interés del gobierno mexicano por brindar apoyo y desplegar los recursos necesarios para garantizar que se cumplan las políticas y se respete la ley. Sería excelente que esos recursos estuvieran disponibles con más frecuencia durante todo el año”.

En México, el aguacate sigue siendo cultivado mayoritariamente por familias agricultoras. Pawlowski prefirió no opinar sobre si algunos de ellos se han visto obligados a pagar cuotas de extorsión a la delincuencia local.

Al igual que otros importadores estadounidenses, Mission también se vio afectada por los aranceles del presidente Donald Trump, que incluyeron un impuesto temporal del 25 % a los productos provenientes de México y del 10 % a los de Perú. Mission ha presentado reclamaciones por u$s 12.5 millones en devoluciones luego de que los aranceles de emergencia de Trump fueran anulados, según consta en un informe trimestral de la empresa.

Por otro lado, la agricultura en la costa del Pacífico de las Américas enfrenta amenazas por el fenómeno meteorológico de El Niño, que se prevé alcance su punto máximo más adelante este año. “Si esto deriva en un ambiente más cálido y seco, por lo general se traduce en cosechas menores y frutos de menor tamaño”, explicó el analista Sharma.

Pawlowski aseguró que Mission ha tomado nota de ciclos anteriores de El Niño para gestionar mejor los árboles y lograr que resistan las altas temperaturas y las lluvias intensas que suelen acompañar a este fenómeno.

Las ventas de Mission Produce —que en menor medida también comercializa arándanos y mangos— habrían alcanzado los u$s 2,000 millones el año pasado contabilizando los ingresos de Calavo. Reconociendo que las ventas anuales oscilarán debido a la volatilidad de precios de los productos perecederos, Pawlowski busca duplicar las ventas de Mission en un plazo de 10 años: “Queremos llegar a ser una empresa de 4,000 millones de dólares”, concluyó.