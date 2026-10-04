Sheinbaum acuerda nuevas medidas para fortalecer la exportación de aguacate a Estados Unidos, una industria de más de 3,000 millones de dólares.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este 1 de octubre la firma de dos acuerdos con productores y exportadores de aguacate con el objetivo de reforzar las condiciones sanitarias, de seguridad y de calidad del producto mexicano que se comercializa en Estados Unidos.

El anuncio fue realizado mediante un video difundido en las redes sociales de la presidenta, en el que apareció junto con representantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) y funcionarios de su gabinete.

La presidenta señaló que las nuevas disposiciones permitirán brindar mayor certeza a los productores que participan en el mercado de exportación.

Sheinbaum explicó que los acuerdos buscan fortalecer una actividad económica concentrada principalmente en Michoacán, aunque también involucra a productores de Jalisco. De acuerdo con la mandataria, las exportaciones de aguacate mexicano hacia Estados Unidos generan alrededor de 3,500 millones de dólares.

Acuerdos incluyen medidas contra la deforestación

La mandataria explicó que el Gobierno de México ya trabaja con el sector aguacatero para evitar que la expansión de los cultivos provoque daños a las zonas forestales.

Los nuevos acuerdos forman parte de estas acciones y buscan impedir que el crecimiento de la producción se realice a costa de áreas boscosas.

Se contemplan también medidas relacionadas con las condiciones laborales de las personas que participan en la cadena productiva . Sheinbaum destacó que los acuerdos buscan garantizar tanto la protección de los bosques como la seguridad laboral de los trabajadores del sector.

En la reunión participaron la secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez; la consejera jurídica, Luisa Alcalde Luján; el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y representantes del SENASICA.

La participación de estas dependencias está relacionada con la aplicación de criterios:

Sanitarios

Administrativos

Legales

Las disposiciones deberán aplicarse tanto en Michoacán como en las demás entidades que produzcan para el mercado internacional.

SEMARNAT implementa el programa Aguacate Cero Deforestación

Recientemente, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena Ibarra, informó sobre las medidas implementadas para reforzar la protección ambiental en la producción de este alimento.

La funcionaria explicó que el programa Aguacate Cero Deforestación se aplica principalmente en Michoacán y Jalisco y contempla la emisión de un certificado que permita comprobar que el producto destinado a la exportación no proviene de huertas establecidas en zonas deforestadas.

Bárcena señaló que este mecanismo fue posible a partir de modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y establece restricciones para la exportación de aguacate cuando su origen esté relacionado con terrenos deforestados.

Con estas medidas, el Gobierno busca que la producción destinada al mercado internacional cumpla no solo con los requisitos sanitarios y de calidad, sino también con criterios relacionados con la protección ambiental.

Productores de Michoacán y Jalisco respaldan los acuerdos

Raúl Martínez, presidente de APEAM, señaló que la organización agrupa a productores de Michoacán y Jalisco, principalmente pequeños productores. El dirigente confió en que la información sobre los acuerdos sea difundida ampliamente para fortalecer a la industria aguacatera y garantizar su continuidad durante los próximos años.

Otro representante de la asociación destacó el respaldo de la presidenta a productores y empacadores, así como la coordinación con SENASICA para cumplir con las exigencias sanitarias de los mercados internacionales.

El dirigente consideró que el trabajo conjunto entre autoridades y productores puede contribuir a fortalecer la actividad económica en las comunidades dedicadas al cultivo de aguacate.

El siguiente paso será dar a conocer el contenido de los acuerdos entre los productores que destinan su cosecha al mercado de exportación. La información deberá llegar tanto a los productores de Michoacán como a los de otras entidades para que conozcan las nuevas disposiciones y requisitos.