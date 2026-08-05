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Estados Unidos asestó un duro golpe contra uno de los productos estrella de exportación de México: el aguacate.

La suspensión temporal a las revisiones in situ de aguacate en Michoacán, implementada a partir de este miércoles, responde a que el personal del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), tuvo que suspender sus operaciones, debido a una nueva ola de inseguridad en la entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla.

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Los inspectores del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (USDA-APHIS) se encargan de supervisar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en los empaques, lo que representa un requisito indispensable para que el aguacate pueda cruzar hacia Estados Unidos.

Esta suspensión representa una fuerte amenaza para la economía de Michoacán, pues el aguacate aporta entre 4% y 7% del producto interno bruto (PIB) de la entidad, al tiempo que representa prácticamente 40% del PIB agrícola local.

Cada día, 4,000 toneladas de aguacate michoacano cruzan la frontera hacia Estados Unidos.

Ola de violencia

El sábado pasado (1 de agosto), el gobierno del estado de Michoacán llevó a cabo la detención de Alfonso “N”, alias “La Quiringua”, identificado como uno de los principales operadores delictivos en los municipios de Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín, vinculado a delitos de extorsión y distribución de sustancias ilícitas. Además, de que era buscado por autoridades estadounidenses, por vínculos delincuenciales.

La Quiringua es considerado uno de los principales líderes del “Cártel de Los Reyes” y su detención desató una nueva ola de violencia, lo que desembocó en al menos seis bloqueos carreteros y la quema de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán.

En este sentido, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que se mantiene en coordinación directa y permanente con el Gobierno Federal y el área de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para restablecer las actividades de supervisión y dar continuidad a las exportaciones del aguacate michoacano.

Además, la Asociación de Productores de Aguacate de México (APEAM) aseguró que enviará una delegación de representantes a la Ciudad de México para atender la situación de seguridad y “gestionar las acciones necesarias que permitan reducir al máximo las afectaciones a la industria”.

El grupo, que también opera en EE.UU. la empresa Avocados from México, que agrupa a productores y distribuidores del llamado “oro verde”, dijo que la suspensión temporal de las inspecciones por parte de la representación diplomática estadounidense responde a medidas preventivas para salvaguardar la integridad de su personal, implementadas tras operativos de seguridad recientes en la entidad.

Ramírez Bedolla enfatizó la importancia económica y social del sector, al recordar que la industria agroexportadora de aguacate genera más de 200 mil empleos directos e indirectos en Michoacán.

Por ello, reiteró que la administración estatal da puntual seguimiento a los protocolos de seguridad de la mano con las autoridades federales y estadounidenses para resolver la situación a la brevedad.