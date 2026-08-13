La decisión del Gobierno de Donald Trump frenó las inspecciones del USDA en Michoacán, lo que impide certificar nuevos cargamentos de aguacate con destino al mayor mercado del fruto mexicano.

En esta noticia Aguacate, clave para la economía michoacana

La Embajada de Estados Unidos en México anunció que los funcionarios de ese país que tienen actividades en Michoacán ya reanudaron sus labores, mismas que fueron suspendidas la semana pasada, debido a la ola de violencia que se desató después de la aprehensión de Alfonso “N”, alias “La Quiringa”, líder del Cártel de Los Reyes.

Cómo incluir aguacate en la rutina. Fuente: archivo.

La ola de violencia desembocó en la suspensión temporal de las revisiones del Departamento de Agricultura para la exportación del aguacate, un requisito obligatorio para permitir la exportación del producto hacia Estados Unidos.

La ola de violencia causó al menos 6 bloqueos carreteros y la quema de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán.

Más de una semana después, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que ya se rehabilitaron todas las actividades de las autoridades estadounidenses en suelo mexicano.

“Reconozco al Gobierno de México, particularmente a su Gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente”, dijo el embajador en un comunicado.

En Michoacán los inspectores contratados por el Departamento de Agricultura recibieron amenazas del crimen organizado.

Como resultado, el gobierno de Estados Unidos ordenó la suspensión temporal de las actividades de sus trabajadores en la región.

En respuesta, el Gobierno de México desplegó 1,500 militares para labores de patrullaje y reconocimiento en las zonas productoras de aguacate en los municipios de Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

Los militares también se dedicaron a prevenir la extorsión contra productores aguacateros, que es realizada por estos grupos delincuenciales.

Aguacate, clave para la economía michoacana

En Michoacán, el aguacate es uno de los principales productos para la economía, pues aporta entre 4% y 7% del producto interno bruto (PIB) de la entidad, al tiempo que representa prácticamente 40% del PIB agrícola local.

Cada día, 4,000 toneladas de aguacate michoacano cruzan la frontera hacia Estados Unidos.