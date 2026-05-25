Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, presentando los resultados de la IED al primer trimestre de este año.

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México mantiene la confianza de los inversionistas internacionales, debido a que la Inversión Extranjera Directa (IED) marcó un nuevo incremento en el primer trimestre de este año, donde destaca principalmente el incremento de Estados Unidos, aseguró Marcelo Enrarecer, titular de la Secretaría de Economía.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, presentando los resultados de la IED al primer trimestre de este año. Cortesía Secretaría de Economía

Al presentar los resultados del primer trimestre de la IED, el funcionario destacó que la inversión total proveniente de Estados Unidos se incrementó 23.6% anual en el periodo de referencia, hasta alcanzar u$s 10,210 millones.

“Los inversionistas extranjeros reafirman su confianza en México. La mayor Inversión Extranjera Directa desde los Estados Unidos evidencia la certidumbre en la relación comercial de largo plazo bajo el tratado que tenemos o dentro del tratado que tenemos con los Estados Unidos”, afirmó en conferencia de prensa.

Ebrard resaltó además que el buen desempeño de la IED en México manda señales de la fortaleza económica del país y genera una perspectiva favorable para el crecimiento económico del país este año y los próximos.

Sin embargo, las expectativas económicas del país están a la baja al menos para este año, pues el consenso espera un alza de 1.1%, mientras que Banorte, uno de los bancos más optimistas sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) redujo la expectativa de crecimiento a 1.4%.

El camino del TMEC

Ebrard mencionó que en la revisión del TEMC habrá un “nuevo sistema comercial”, basado en aranceles y más reglas de origen, donde lo que busca el Gobierno Federal es que México tenga mejores condiciones que el resto del mundo, debido a la integración de las dos economías.

Ejemplificó que si los tres países quieren hacer robots en la región, es conveniente que México tenga la mejor posición comercial, porque hay cosas que no se pueden producir al mismo costo que en otras zonas, como Vietnam.

Además, destacó que las conversaciones se centrarán en reducir la dependencia de insumos de otras zonas, como en el sector farmacéutico, donde la región de Norteamérica depende en un 80% de insumos provenientes de países que no pertenecen a esta región.

“Lo que necesitamos hacer es ponernos a trabajar para producir una parte en México y otra en Estados Unidos, de manera que reduzcamos sensiblemente esa dependencia”, comentó.

Ebrard recordó que esta semana, una delegación de Estados Unidos visitará México, los días 27, 28 y 29 de mayo para avanzar en la revisión del TMEC.