En esta noticia Transparencia y trazabilidad, el segundo reto

México tiene una amplia brecha entre el dinero que necesita para financiar los proyectos necesarios para cumplir las metas de la Agenda 2030 y de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC 3.0), que asciende a MXN $13.6 billones de aquí a 2030, reconoció la Secretaría de Hacienda.

En 2023, la dependencia presentó la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, que estableció como meta movilizar MXN $1.7 billones anuales hacia 2030 para contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo sostenible.

En conferencia, Raúl González, director de Financiamiento Sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que el país ya trabaja en cerrar esa brecha y confió en que, a través de diversos mecanismos, la brecha se pueda reducir hasta 70% hacia 2030.

El financiamiento sustentable ayuda a reducir los riesgos que enfrenta la economía del país, pues de acuerdo con Raúl González, México es uno de los países más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático, debido a su ubicación geográfica y características sociales.

En este sentido, el funcionario explicó que 40% de territorio nacimiento está expuestos riesgo de fenómenos hidrometeorológicos, mientras que 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país está expuesto a tres o más riesgos del cambio climático.

A esto se suma que poco más de 40% de México sufre diferentes niveles de estrés hídrico, lo que puede afectar a 31% del PIB nacional.

Para impulsar el financiamiento sustentable, la Secretaría de Hacienda lanzará el año que entra la Plataforma País para el registro de este tipo de proyectos.

En este espacio, los interesados en participar podrán registrar proyectos de financiamiento sostenible, clasificar los proyectos de acuerdo con los indicadores clave, así como gestionar los proyectos a través de tableros fácilmente accesibles desde una plataforma.

A esto se sumará la integración de un módulo de monitoreo para dar seguimiento a impactos financieros, ambientales y sociales.

La plataforma también apoyará a la vinculación de proyectos con financiadores, así como una política de transparencia que permitirá a la sociedad acceder a las actualizaciones en un tablero en tiempo real.

Alba Aguilar, directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, coincidió en que México debe acelerar la inversión sostenible, pues desde la última década el país ha alcanzado en conjunto un monto equivalente a apenas lo que se necesita en un año para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.

La estrategia plantea la necesidad de reorientar recursos públicos y privados hacia proyectos sostenibles, además de fortalecer la divulgación de información y desarrollar nuevos instrumentos financieros.

Transparencia y trazabilidad, el segundo reto

Además de la falta de recursos, el mercado de bonos sostenibles requiere una mayor transparencia y trazabilidad, coincidieron los analistas del seminario “Sostenibilidad y Finanzas Sostenibles”.

Alba Aguilar dijo que el reto incluye además generar las condiciones necesarias para que el sistema financiero pueda identificar, medir y canalizar las inversiones hacia actividades con beneficios ambientales y sociales.

Javier Perochena, director de Finanzas Sostenibles de Banco Santander México, añadió que el mercado de bonos sostenibles se ha vuelto más exigente y exige una mayor rendición de cuentas, que incluso puede encarecer las tasas de retorno a los inversionistas en caso de que los solicitantes no cumplan con los objetivos.

En este sentido, explicó que Santander estructura las etiquetas y verifica que las empresas emisoras cumplan con los objetivos, a lo que se suma la revisión de Second Party Opinions, a través de las agencias calificadoras.