La Sofome celebró su llegada a la BMV con la primera emisión simplificada

Adventus Capital redujo 20% los costos de su primera colocación de deuda bajo el régimen de inscripción simplificada de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), una figura que busca facilitar el acceso al financiamiento bursátil mediante menores gastos y tiempos de trámite.

La operación, por MXN$560 millones, se celebró con el tradicional timbrazo en la BMV y marcó la primera colocación de deuda bajo este mecanismo. De acuerdo con Fernando Aportela, fundador de Grupo Altor, explicó que el ahorro pudo haber alcanzado 30% si la empresa hubiera optado por una sola calificadora, ya que el régimen simplificado no exige dos evaluaciones crediticias.

“A pesar de que es la primera, yo les diría, al menos 20% y podría haber sido 30% de menos costo”, dijo a medios de comunicación en el marco del timbrazo por la emisión de deuda en la BMV.

De acuerdo con documentos de la empresa, el costo por emitir deuda en la plaza bursátil dirigida por Jorge Alegría ascendió a MXN$5.9 millones, de ese total cerca del 38.1% se destinó al pago de los servicios del intermediario colocador, según mostró el prospecto de colocación. Como parte del incentivo para que más empresas busquen listarse, la BMV mencionó que no cobrará cuota.

De manera comparativa, Grupo Lala emitió deuda en septiembre. En dicha operación, la empresa de productos lácteos reportó un gasto de MXN$6.4 millones, de acuerdo con documentos entregados a la BMV.

Además del costo económico, Aportela expuso que también es un menor gasto de tiempo. Para la emisión simplificada, tomó un lapso de 20 días naturales, desde la entrega de los documentos a la BMV.

“El tema de los tiempos es central, el único recurso realmente escaso es el tiempo y al final del día, dado que estamos en la bolsa, pues tiempo es dinero y eso se demostró”, mencionó.

Adventus Capital coloca certificados de deuda a largo plazo

La operación comprendió 5.6 millones de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo, identificados con la clave de pizarra CEFI CB 26, con un vencimiento en octubre de 2046.

La estructura financiera, denominada CEFIPLOS, combina dos activos: un instrumento de deuda de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y un crédito preexistente del Gobierno de Michoacán.

En el caso del financiamiento estatal, la fuente de pago son las participaciones federales que recibe Michoacán. De acuerdo con el también ex subsecretario de Hacienda, la combinación de este crédito con la calidad crediticia de los activos que integran la estructura permitió obtener dos calificaciones AAA, otorgadas por Verum y HR Ratings.

Altor Casa de Bolsa participó en la estructuración y colocación de la operación, mientras que su división de banca de inversión intervino en el diseño de la estructura financiera.

Sofomes y empresas pueden aprovechar la deuda simplificada

De acuerdo con Jorge Alegría, director general de la BMV, la emisión simplificada de Adventus Capital ayudó a “aprovechar” las oportunidades del mercado. Al respecto, Aportela refirió que en el país se tienen las condiciones para recibir más emisiones simplificadas.

Entre los posibles beneficiarios mencionó a las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes), que podrían encontrar en el mercado bursátil una alternativa para ampliar sus fuentes de fondeo y acceder a recursos en mejores condiciones de tiempo y costo.