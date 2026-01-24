México había cerrado para el 2024 con cifras récord en el comercio de reactores nucleares, calderas y maquinaria, un sector estratégico que alcanzó un intercambio total de US$214,946 millones, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno de México en Data México y la Secretaría de Economía.

El dinamismo de este rubro posicionó al país como un actor clave en las cadenas globales de valor, con exportaciones por US$105,849 millones e importaciones por US$109,098 millones, reflejando la alta integración industrial con América del Norte y Asia.

Imagen proveída por la Presidencia de México de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sonriendo durante su conferencia de prensa matutina, en el estado de Puebla, México, el 22 de enero de 2026.

Este crecimiento ocurre en un momento político clave, a más de un año de la administración de Claudia Sheinbaum, donde la industria pesada aparece como uno de los motores del comercio exterior y la competitividad mexicana y una Claudia Sheinbaum que le pone los puntos a su vecino Donald Trump.

Un sector estratégico que mueve miles de millones

De acuerdo con Data México, “en 2024, el intercambio comercial total de Reactores Nucleares, Calderas, Maquinaria, Etc fue de US$214,946M”, una cifra que confirma el peso de este sector dentro de la economía nacional.

Tan solo Estados Unidos concentró el mayor destino de exportaciones mexicanas con “US$93,673M”, seguido de Canadá, Corea del Sur y Brasil, lo que refuerza la posición de México frente a las principales potencias industriales.

Los estados que lideran la maquinaria mexicana

A nivel estatal, el liderazgo exportador recae en el norte del país. Según las cifras oficiales, “las entidades federativas con más exportaciones fueron Chihuahua (US$30,152M), Nuevo León (US$19,448M) y Ciudad de México (US$10,713M)”.

En importaciones, la capital del país encabeza la lista. Data México detalla que “ las entidades federativas con más importaciones en 2024 fueron Ciudad de México (US$26,429M) y Chihuahua (US$22,786M) ”, reflejando su papel logístico e industrial.

Estados Unidos y China, socios y competidores

Aterrizados en el 2026, y mirando el tablero global, México se mueve entre dos gigantes. “Los principales orígenes comerciales fueron Estados Unidos (US$34,863M) y China (US$25,198M)”, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

A nivel mundial, el dominio es claro: “China fue el principal exportador con US$640,587M, seguido de Estados Unidos”. Sin embargo, el crecimiento mexicano en este sector estratégico comienza a equilibrar la balanza y a fortalecer su peso geoeconómico.