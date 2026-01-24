La sesión fue presidida por el Mtro. Gilberto Camacho Botello.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, advirtió que la autoridad fiscal cuenta con amplias facultades legales para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de personas físicas y morales.

Según el comunicado oficial del Gobierno de México y la PRODECON, “la autoridad fiscal tiene la facultad de verificar que cumplas correctamente con tus obligaciones fiscales”, lo que incluye la revisión detallada de contabilidad, bienes, mercancías y operaciones declaradas.

La sesión fue presidida por el Mtro. Gilberto Camacho Botello. PRODECON

El organismo explicó que estas revisiones se encuentran respaldadas por la ley y pueden realizarse mediante auditorías, visitas domiciliarias o revisiones de gabinete.

En ese marco, PRODECON subrayó que “puede revisar tu contabilidad, bienes y mercancías; así como verificar que las operaciones que realizas existan, sean verdaderas o reales, y que estén debidamente respaldadas con comprobantes fiscales”, conforme a lo establecido en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

Facultades de comprobación: qué puede revisar la autoridad fiscal

De acuerdo con el documento difundido por PRODECON, la autoridad no sólo puede revisar declaraciones de impuestos, sino también comprobar la materialidad de cada operación reportada. El comunicado señala que estas facultades permiten confirmar que lo declarado corresponde con la realidad económica del contribuyente y que cuenta con el respaldo documental adecuado.

En ese sentido, PRODECON enfatiza que “te recomienda contar con la información y/o documentación (tanto física como digital) para acreditar la materialidad de las operaciones”, así como para atender de manera adecuada “los posibles requerimientos o solicitudes que realice la autoridad a través de auditorías, visitas domiciliarias o revisiones de gabinete”.

La PRODECON y el Gobierno de México tienen la potestad y las facultades legales para revisar documento por documento para comprobar que lo declarado en las obligaciones fiscales son fehacientes. PRODECON

Documentos que debes tener disponibles ante una auditoría

PRODECON detalló que existen documentos clave que el contribuyente debe conservar y tener accesibles en caso de una revisión fiscal. Entre ellos se encuentran los siguientes, de manera textual conforme al comunicado:

La contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de tus obligaciones fiscales.

Manuales o diagramas de flujo de tu operación.

Declaraciones de impuestos .

Comprobantes fiscales.

Registros de entradas y salidas.

Inventarios.

Acta constitutiva, en su caso.

Libros sociales, en su caso .

Contratos vigentes como pueden ser de luz, agua, incluso de arrendamiento del lugar en donde realiza sus operaciones.

Correos electrónicos con clientes y proveedores.

Contratos con clientes, cotizaciones, órdenes de compra, bitácoras, guías de remisión, comprobantes de pago.

Estados de cuenta que acrediten las operaciones.

Reporte de entrega de servicios.

Otros.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

En ese sentido, la PRODECON le aclaró a todos los contribuyentes en el país, que ante cualquier duda sobre el alcance de estas facultades, los contribuyentes pueden acercarse al organismo, ya que “cuenta con servicios gratuitos de asesoría remota”.

Correo electrónico: atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx

Teléfono en la Ciudad de México: 55 12 05 9000

Lada sin costo en el interior del país: 800 611 0190

Desde el extranjero: +52 55 12 05 9000

Chat en línea: https://chat.prodecon.gob.mx

Así, los contribuyentes podrán tener orientación y acompañamiento durante procesos de revisión fiscal, con el objetivo de prevenir sanciones y multas derivadas de omisiones documentales.