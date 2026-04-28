Softtek, empresa global de ingeniería de software y servicios de TI, nombró a David Jiménez como CEO global, efectivo el 1 de octubre de 2026. Blanca Treviño, quien durante 26 años ocupó el cargo de presidenta y CEO, asumirá el rol de presidenta ejecutiva, manteniendo además su responsabilidad como presidenta del consejo. La empresa, de más de 40 años en el mercado, ayuda a compañías líderes a desarrollar, implementar y gestionar tecnología capaz de mejorar la vida de las personas. La decisión, según informó la empresa regiomontana en un comunicado, fue resultado de un proceso formal encabezado por el Comité Ejecutivo con el acompañamiento de Russell Reynolds Associates, firma internacional especializada en sucesión ejecutiva, y fue aprobada por el Consejo de Administración. Como presidenta del consejo, Blanca Treviño continuará ejerciendo la máxima función de gobierno corporativo de la empresa, velando por el patrimonio de los accionistas. En su rol como presidenta ejecutiva, será responsable de definir la visión y la estrategia de largo plazo, manteniendo además una participación activa en las relaciones institucionales de Softtek. Por su parte, David Jiménez estará a cargo de la ejecución de la estrategia, así como de la operación y los resultados del día a día. Treviño declaró que “Softtek es resultado del esfuerzo de miles de personas. Talento que en su conjunto nos ha enseñado a anticiparnos, no sólo adaptarnos. David ha sido parte de este colectivo durante 15 años, y sabe lo que esto significa. Tiene la experiencia para gestionar, el talento para construir y la sensibilidad para liderar. Por mi parte, continuaré contribuyendo a este esfuerzo desde un rol más enfocado”. David Jiménez se incorporó a Softtek hace 15 años. Inició su carrera en el área de finanzas, reportando al CFO y liderando el área de Fusiones y Adquisiciones (M&A). Posteriormente dirigió equipos comerciales en el mercado mexicano y, durante los últimos cinco años, se desempeñó como managing director de la unidad de negocio de bienes de consumo (CPG). Su trayectoria combina un conocimiento integral de la organización con una visión clara de cómo debe evolucionar para mantener su ventaja competitiva en un entorno marcado por la inteligencia artificial y la transformación digital. “Es un honor y un privilegio asumir este rol en una empresa con la historia de Softtek. Mi compromiso es seguir creando valor para nuestros clientes, colaboradores, accionistas y socios estratégicos. Al mismo tiempo, cuidar de nuestra gente y de la cultura de Softtek, nuestros activos más valiosos, será siempre mi prioridad”, declaró Jiménez. Su liderazgo se asume en medio de la era de la inteligencia artificial, una herramienta clave para la evolución de la propuesta de valor de Softtek. La estrategia de la empresa es priorizar el impacto en el negocio del cliente por encima del esfuerzo invertido, e integrar la IA en flujos de trabajo para acelerar la generación de valor.