En esta noticia México a la cabeza, pese a aranceles

México se mantiene como el primer socio comercial de Estados Unidos, una economía donde la política arancelaria del presidente Donald Trump parece funcionar en favor de las exportaciones mexicanas.

De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de ese país, el déficit comercial entre enero y noviembre del año pasado acumuló u$s 839,505 millones, lo que representó un avance anual de 4.08% anual en comparación con el último año de la administración de Joe Biden.

Solo en noviembre, el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos aumentó 94.57% mensual para alcanzar u$s 56,825 millones.

El incremento de noviembre, de acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, ocurrió después de que el mes previo se registró el menor déficit desde 2009.

Las exportaciones de la economía más grande del mundo cayeron 3.59% mensual en noviembre, mientras que las importaciones aumentaron 5.04% en ese mes.

México se mantiene como el principal exportador hacia Estados Unidos, pese a los aranceles que ha impuesto Donald Trump al mundo entero.

Los envíos nacionales de mercancías abarcaron 15.6% del mercado estadounidense en el periodo enero-noviembre de 2025.

Con este resultado, México rebasa a Canadá, que representa 12.9% del mercado estadounidense, China (7.5%), Taiwán (4.4%) y Alemania (4.2%).

En conjunto, estos países representan el 44.6% del comercio total de Estados Unidos.

En total, en ese periodo, México envió u$s 492,513.2 millones de mercancías a Estados Unidos, lo que representó un alza de 5.62% anual.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero del año pasado, Donald Trump inició con la implementación de tarifas arancelarias a diferentes países a nivel mundial.

Sin embargo, a nivel general, México no ha resentido el efecto arancelario, debido a que la tarifa promedio aplicada al país es de 4.5%, lo que se compara con aranceles promedio de 16.8%, de acuerdo con estimaciones de Banorte.

Este factor, dijo Alejandro Padilla, director General Adjunto de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte, ha impulsado las exportaciones nacionales y se espera que este año el dinamismo se mantenga de manera similar, incluso en medio de la revisión del T-MEC, que inicia de manera formal en julio de este año.