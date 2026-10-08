Maximiliano Casal, cofundador de Nowports, regresa como CEO de la startup de logística fundada en Monterrey, Nuevo León. Casal, de origen uruguayo, liderará una nueva etapa hacia una AI-native logistics company, donde agentes de inteligencia artificial (IA) automaticen determinadas tareas y los equipos puedan concentrarse en decisiones estratégicas y actividades de mayor valor para los clientes, detalló la empresa en un comunicado.

Fundada en 2018 por Alfonso de los Ríos y Casal, Nowports fue el primer agente de carga digital de América Latina y es la única empresatecnológica regiomontana privada con una valuación superior a los u$s 1,000 millones de dólares, con el respaldo del fondo SoftBank Latin America Fund. Hoy, con ayuda de la IA Nowports busca reinventarse.

“Para nosotros, AI no significa agregar nuevas herramientas sobre lo que ya existe, sino repensar procesos, producto, operaciones y la experiencia de nuestros clientes desde la base”, explicó Casal.

La startup explicó que el objetivo es reducir tiempos de respuesta, aumentar la precisión y facilitar la gestión de las empresas importadoras y exportadoras, en un entorno donde la eficiencia de las cadenas de suministro es un factor relevante para su competitividad.

Casal es ingeniero en sistemas y ha desarrollado una trayectoria empresarial vinculada a la tecnología, la logística y, más recientemente, la inteligencia artificial. Junto a Alfonso de los Ríos, participó en la aceleradora de startups estadounidense Y Combinator en 2019 y contribuyó al crecimiento de la compañía en América Latina. Actualmente, también es cofundador de Arkimedes, presidente de Endeavor Uruguay e inversionista ángel en compañías tecnológicas latinoamericanas con proyección global.

Desde México, la empresa desarrolló un modelo que integró tecnología y servicios logísticos para digitalizar la gestión del comercio exterior. Actualmente Nowports concentra sus operaciones en México y Chile y mantiene cobertura internacional mediante una red de socios.

Casal está sustituyendo en el cargo a Fernando Poitevin, un ejecutivo argentino con más de 20 años de experiencia en alta dirección, reestructuraciones financieras y operaciones globales, quien asumió el cargo en 2025 en relevo de Alfonso de los Ríos, quien asumió como presidente de la startup.

Hace una semana anunció que dejaba Nowports después de dos años. “Tuve el honor de liderar una transformación profunda de la compañía, poniendo siempre al cliente en el centro de cada decisión. Hoy Nowports es una organización más madura, sólida y eficiente, lista para su próxima etapa de crecimiento”, escribió Poitevin en su perfil de LinkedIn.

El objetivo de esta nueva lógica AI-native, que incorpora agentes de inteligencia artificial para automatizar determinadas tareas es, dijo Casal: “mejorar la experiencia de nuestros clientes, los tiempos de respuesta y la precisión, mientras nuestros equipos pueden concentrarse en las tareas más estratégicas e importantes, dejando las actividades más cotidianas a la automatización”.