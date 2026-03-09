Le pusieron una palomita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Emilia Calleja Alor. La calificadora internacional Moody’s señaló que la empresa cuenta con la capacidad financiera para llevar a cabo su plan de inversión sexenal, que incluye una inversión por MXN $30,000 millones. La agencia señaló que la CFE cuenta con la capacidad para gestionar los riesgos, pero señala que la dependencia del gas natural importado desde Estados Unidos se mantiene como una restricción para la calidad crediticia de CFE. De acuerdo con estimaciones de Moody’s, cerca de 60% de la generación de energía de la CFE proviene de este combustible, lo que expone los márgenes operativos de la empresa, debido a la volatilidad de los precios internacionales de este combustible. Tan solo esta semana, el gas natural en Estados Unidos cerró con una cotización de u$s 3.19 dólares por millón de BTU, aumento de 11.68% respecto a la semana anterior. Con esto, el gas natural de Estados Unidos cortó una racha de cinco semanas a la baja. El incremento es consecuencia de la incertidumbre desatada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que arrancó la semana anterior. Moody’s advirtió que existen dos riesgos principales para la ejecución de este plan, que incluye un aumento generalizado en los costos de construcción y adquisición de equipos, especialmente turbinas de gas, cuya demanda global ha aumentado, lo que debilitaría las métricas crediticias, pero de forma moderada. El segundo factor se refiere a un incremento en los precios del gas natural, combinado con retrasos en las obras, mismo que podría estresar “severamente” el flujo de efectivo a corto plazo. Esto se debe a que la recuperación de estos costos a través de las tarifas eléctricas suele ocurrir con retrasos y disminuir el flujo. Sin embargo, Moody’s destacó que CFE protegió sus finanzas de forma anticipada, a través de las compras de coberturas económicas sobre el precio del gas natural, que fueron adquiridas en septiembre del año pasado y que protege el precio para la compra de 43% del gas natural, lo que reduce la vulnerabilidad mostrada en crisis anteriores como la de 2021. Además, Moody’s recordó que la calificación crediticia de la CFE está vinculada al respaldo del Gobierno de México. “Esta expectativa de apoyo extraordinario permite que la nota crediticia de la empresa se sitúe cuatro niveles por encima de su evaluación diagnóstica individual, compensando las presiones por el incremento de deuda previsto para financiar el 80% de su expansión”, señaló.