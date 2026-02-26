La Comisión Federal de Electricidad (CFE) generó una utilidad neta de MXN $139,032 millones, impulsada principalmente por una reducción de los costos financieros, que se basó en la apreciación del peso frente al dólar que tuvo lugar el año pasado. La utilidad de 2025 contrasta con una pérdida de MXN $271,574 millones de 2024. De acuerdo con el informe financiero de la empresa al cierre del año anterior, solo durante el cuarto trimestre la compañía obtuvo una utilidad cambiaria de MXN $113,984 millones, debido a que en el cuarto trimestre del año anterior el dólar se vendió a MXN $19.84, contra MXN $17.97 por dólar del mismo periodo del año anterior. Esto se sumó a que los ingresos aumentaron MXN $12,219 millones hasta MXN $679,463 millones, un incremento de 2%. “Dicho incremento se origina principalmente, por el aumento en los ingresos por venta de energía, venta de combustibles a terceros y por servicios de transporte de energía”, detalló la empresa en el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En octubre-diciembre de 2025 los costos de operación de la CFE sumaron 564 mil 791 millones de pesos, lo que significó un incremento de 54 mil 585 millones de pesos, equivalente a un aumento de 11 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. “Este efecto se debe principalmente al incremento en los rubros de mantenimiento, materiales y servicios generales, precio de los combustibles en el transcurso del 2025, remuneraciones al personal y obligaciones laborales”, indicó la empresa. La deuda de largo plazo de la empresa que dirige Emilia Calleja, MXN $400,154 millones al cierre de 2025, MXN $361,204 millones. Además, el año pasado, la CFE recibió subsidios por MXN $84,805 millones, mientras que en 2024, el monto ascendió a MXN $81,544 millones.