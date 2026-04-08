El quinto pago del año para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se realizará en la fecha habitual, según informaron desde el Gobierno. Aunque normalmente el dinero se deposita el primer día de cada mes, en mayo deberán esperar algunos días más. El ajuste en el calendario de pagos de mayo se debe a que el primero es feriado nacional y, además, coincide con el fin de semana, momento en el que los bancos no operan. Conoce los cambios que implementará el IMSS el próximo mes y evita problemas con el cobro del apoyo mensual. Ten en cuenta los detalles del cronograma oficial. El pago correspondiente a mayo se depositará el lunes 4 del próximo mes, ya que es el primer día hábil del mes, conforme al calendario establecido. Por ello, se recomienda a los pensionados tomar previsiones en sus gastos y evitar acudir al banco o intentar disponer del dinero antes de esa fecha. En caso de que el depósito no se refleje el 4 de mayo, el organismo cuenta con canales de atención para resolver cualquier inconveniente. Los adultos mayores inscriptos en el organismo pueden comunicarse al número 800 623 23 23, seleccionando la opción 3, para verificar el estatus de su pago. También es posible acudir a la Unidad de Medicina Familiar correspondiente para solicitar una aclaración y gestionar el depósito pendiente. Respecto a la Pensión por Régimen 73, disponible para quienes tengan 65 años al momento de solicitar el beneficio, deben cumplir con los siguientes requisitos: Cabe destacar que el monto de la pensión dependerá de la edad en la que decidas retirarte, ya que se otorga un porcentaje del total que recibirías si esperas hasta los 65 años; este porcentaje varía según una tabla establecida.