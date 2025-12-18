55.6% de los emprendedores extranjeros en México vienen de Venezuela, Colombia o Argentina

Los emprendimientos fundados por extranjeros en México facturan 498% más que el promedio de las empresas. Pero solo 5% de las compañías en el país tienen a una persona migrante entre sus fundadores.

Según “La Radiografía del Emprendimiento en México 2025: edición Migrantes”, más de la cuarta parte de las empresas fundadas por extranjeros en México tienen un enfoque en tecnología e innovación. Esto explica en parte que facturen más que el resto, pues usualmente desarrollan patentes, software, robótica, entre otras tecnologías.

El reporte, basado en encuestas, muestra a un emprendedor extranjero con un perfil experimentado. Ocho de cada 10 cuentan con al menos licenciatura y casi el 80% tiene más de 35 años. Suelen ser personas con cierta experiencia que inyectan competitividad y empujan nuevas tecnologías al entorno emprendedor en México.

Aunque en algunos círculos prevalece el mito de que las personas extranjeras no pueden abrir una empresa en México, la realidad evidentemente es otra.

De dónde vienen a emprender a México

La región de donde emigran más emprendedores para llegar a México es la misma Latinoamérica. Uno de cada cuatro viene de Venezuela (22.7%), Colombia (19.3%) y Argentina (13.6%). Es decir, más de la mitad vienen de solo tres países, todos de habla hispana.

Para la mayoría (23.9%) el motivo para migrar sí fue una oferta de empleo, muchas veces en una empresa ya establecida. Mientras que casi un 20% se debió a una relación de pareja y otro 20%, por una relación familiar.

El motivo de su migración no siempre es por una oportunidad económica. Casi el 16% tiene la condición de refugio por razones humanitarias. Es decir, escapó de situaciones límite. Mientras que solo un 8% migró a México con planes de emprender. Es bajo.

Qué le ven a México

El mayor atractivo, cuando se trata de emprender en México, es el potencial del mercado. Así lo ven los migrantes encuestados. Casi el 40% menciona que las condiciones macroeconómicas en México son mejores que en sus lugares de origen. Casi un 30% dice que es el tamaño y la vitalidad de la economía mexicana.

El nuevo Silicon Valley está acá, en Guadalajara Carlos Salazar, founder colombiano de MagicLog

Entre las ventajas de trabajar con mexicanos suelen valorar la flexibilidad para darle la vuelta a los problemas y su amabilidad hacia los extranjeros. Además, que sí hay apoyo para los emprendimientos, solo que no se dan a conocer tan fácilmente.

Dificultades mexas

Los extranjeros, aunque tengan la intención inicial de emprender, suelen encontrarse con los mismos retos: la burocracia y desconocimiento de las leyes mexicanas.

Tomás Bobillo, founder de Igeneris, startup dedicada a la innovación, cuenta como anécdota que tuvo que otorgar poderes notariales a otra persona, porque él, como extranjero, no podía ser representante legalmente de su propia empresa.

El 84% dice que no conoce si hay un programa del estado para apoyarlos. El 64% de las empresas no ha recibido ningún tipo de apoyo, ni público ni privado. Sí existen algunos programas del gobierno, pero no se comunican adecuadamente. No de manera dedicada para las personas migrantes.

Entre las propuestas de la Asociación de Emprendedores de México (Asem), organismo encargado de la investigación, está que se emita una visa dedicada a los migrantes que buscan emprender en México. Además, reducir el número de trámites en los que se requiere la presencia del representante legal de la empresa.