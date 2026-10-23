BBVA alcanza el millón de clientes en Italia cinco años después de su desembarco en la banca minorista del país.

BBVA ha superado el millón de clientes en Italia, coincidiendo con el quinto aniversario de su llegada al mercado de banca minorista del país. El hito, alcanzado antes de que termine el año, confirma la buena acogida de su modelo de banca 100% digital.Ahora, la entidad va a por su gran objetivo: convertirse en el banco principal de sus clientes en Italia, donde también se ha hecho fuerte en el negocio de banca de inversión (CIB).

“Hemos alcanzado el millón de clientes en Italia lo que refleja el éxito de nuestro modelo de banca 100% digital. Ahora iniciamos una nueva etapa en Italia, centrada en convertirnos en el banco principal de nuestros clientes y profundizar en nuestra relación con ellos. Nuestro compromiso con Italia es a largo plazo y queremos seguir creciendo en el país”, ha afirmado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, durante su visita para celebrar el quinto aniversario del desembarco del banco en el país.

Cuando comenzó a operar en Italia, la oferta de BBVA se limitaba a la remuneración a los depósitos. Desde entonces ha evolucionado hasta la actual, que combina una experiencia completamente digital con una amplia gama de productos y servicios financieros.

En concreto, dentro de su propuesta de valor, BBVA Italia compagina una remuneración atractiva de los depósitos y promociones de cash back en sus tarjetas con una completa oferta de productos de financiación, tarjeta de crédito, préstamos personales, hipotecas y soluciones de ahorro e inversión, incluidos fondos de inversión y fondos cotizados (ETF).

Con un millón de clientes en Italia, BBVA aspira ahora a convertirse en el banco principal de sus usuarios en el país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Nuestro verdadero éxito está en la calidad de las relaciones que estamos construyendo con nuestros clientes en Italia. Quienes se acercan a BBVA Italia, se queden con nosotros, y cada vez más nos confían la gestión de sus finanzas cotidianas, sus ahorros y sus proyectos de vida a través de hipotecas y préstamos”, ha señalado Walter Rizzi, responsable de Banca Digital de BBVA en Italia.

Más de cuatro décadas en banca de inversión

Además de la banca digital, vale recordar que BBVA cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en el país transalpino a través de su negocio de banca de inversión (CIB), que pretende seguir impulsando en los próximos años, tal como figura en su plan de negocios.

Mediante soluciones de financiación, mercados de capitales y asesoramiento, BBVA acompaña a empresas italianas en sus planes de crecimiento e internacionalización, facilitando su conexión con mercados estratégicos como Estados Unidos y América latina. “Esta actividad”, destaca el banco en un comunicado, “se apoya en un modelo de negocio especializado, que combina un profundo conocimiento del mercado local con la presencia global del Grupo”.

Pero hay más: entre sus prioridades también se encuentran el apoyar a las empresas italianas en sus proyectos de transición energética y desarrollo de infraestructuras sostenibles, así como en sus inversiones en inteligencia artificial y transformación digital.

La apuesta por los bancos digitales

El éxito de la banca minorista de BBVA en Italia está demostrando la validez de la estrategia de crecimiento a través de bancos digitales del Grupo en Europa, basada en aprovechar las capacidades tecnológicas y la experiencia en transformación digital para entrar en nuevos mercados de forma eficiente y escalable. La experiencia italiana fue la base para la expansión de BBVA en Alemania, donde el Grupo lanzó su modelo de banca digital en junio de 2025, superando los primeros 100.000 clientes antes de su primer año de funcionamiento.

El modelo de banca 100% digital permitió a BBVA superar el millón de clientes en Italia antes de que termine el año. Shutterstock

“Nuestros bancos digitales están teniendo una muy buena acogida en Italia y Alemania, donde BBVA ofrece la innovación y practicidad de los neobancos, combinada con la solidez, garantías y variedad productos de un banco con cerca de 170 años de historia y 80 millones de clientes en todo el mundo. Nuestros esfuerzos ahora están centrados en consolidar el negocio en estos dos mercados con el objetivo de alcanzar un crecimiento sostenible y rentable», ha señalado Murat Kalkan, responsable global de Bancos Digitales de BBVA.