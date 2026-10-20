En esta noticia Periodo de bonanza

Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, fue electo como nuevo presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) para el periodo 2026-2027, informó el organismo aernáutico regional.

El director general de Aeroméxico toma el liderazgo de la ALTA en sustitución de Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group, quien asumirá la vicepresidencia de la organización junto con Pedro Heilbron (Copa Airlines), Adrian Neuhauser (ABRA Group), Estuardo Ortiz (JetSMART), así como Fabián Lombardo (Aerolíneas Argentinas) y Gary Stone (Sunrise Airways), estos dos últimos incorporados recientemente al grupo directivo.

“Asumo esta responsabilidad con el compromiso de seguir impulsando, junto con nuestros miembros, una agenda que fortalezca la conectividad, la competitividad y el desarrollo sostenible de la aviación en América Latina y el Caribe”, señaló Andrés Conesa tras su nombramiento al frente de ALTA.

Por su parte, Peter Cerdá, CEO de ALTA, destacó que la aviación en la región cuenta con un alto potencial de crecimiento y afianzó su confianza en que la gestión de Conesa consolidará la relación con aerolíneas, socios industriales y autoridades de aviación civil.

La reestructuración del Comité Ejecutivo también contempló la salida de Tracy Cooper, CEO de Bahamasair, tras concluir su periodo directivo en la asociación.

Periodo de bonanza

El nombramiento de Conesa al frente de ALTA ocurre mientras Aeroméxico consolida su estrategia de ampliación de rutas internacionales, después de superar un proceso de quiebra y dejar atrás una demanda del Gobierno de Estados Unidos que amenazó con destruir su alianza internacional con Delta Airlines.

Un tercer factor que podría impulsar el crecimiento de las rutas internacionales de Aeroméxico es el final del veto del Gobierno de Estados Unidos para aumentar las frecuencias y nuevas rutas hacia ese país, partiendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.