La caída se produjo después de que Aeroméxico advirtiera que el encarecimiento de la turbosina, en medio del conflicto en Medio Oriente, presiona sus márgenes operativos.

Las acciones de Aeroméxico, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street, cayeron más de 8% el martes, luego de que la aerolínea advirtió sobre la presión que ejerce el encarecimiento de la turbosina en sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026.

Los títulos de la emisora retrocedieron hasta 8.8%, a MXN$26.86 por acción (Ciudad de México, 8:17 horas), mientras que en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) cayeron 8.3%, a US$14.56 por título.

La caída se produjo después de que Aeroméxico advirtiera que el encarecimiento de la turbosina, en medio del conflicto en Medio Oriente, presiona sus márgenes operativos.

En conferencia con analistas, los directivos de la aerolínea señalaron que buscan trasladar parte del mayor costo del combustible a los consumidores para contener su impacto en los resultados financieros.

“Vamos a seguir buscando oportunidades para trasladar el costo del combustible a los consumidores”, dijo Aaron Murray, director comercial de Aeroméxico.

Por su parte, Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, señaló que la compañía enfrenta precios históricamente altos de la turbosina y que, durante las semanas previas a la conferencia, el combustible se aproximó a u$s5 por galón.

Al cierre del tercer trimestre de 2026, el gasto en combustible aumentó 57.6%, hasta u$s469 millones.

“El gasto en combustible aumentó aproximadamente u$s171.5 millones año contra año, superando en aproximadamente u$s93 millones el nivel contemplado en la guía de la compañía para el 3T26”, se lee en el reporte financiero.

Aeroméxico apuesta por tarifas más altas para absorber el costo de la turbosina

Ante el encarecimiento del combustible, Aeroméxico intensificó sus iniciativas comerciales para recuperar los costos, entre ellas las acciones orientadas a trasladar una mayor proporción del gasto a los consumidores.

Estimó que sus iniciativas de recuperación de costos de combustible (fuel recapture) cubrirían entre 90% y 93% de la presión correspondiente en el cuarto trimestre. La dirección señaló que todavía existen oportunidades para mejorar ese resultado, debido a que las medidas comerciales más recientes no estaban plenamente incorporadas en sus previsiones.

“Hoy no vemos señales de debilitamiento de la demanda”, dijo Murray. Detalló que la aerolínea continuará buscando oportunidades para compensar el mayor gasto en combustible sin observar, hasta ahora, un deterioro en el comportamiento de los pasajeros.

Pese a la presión sobre los costos, Aeroméxico reportó un incremento anual de 13.6% en sus ingresos, que alcanzaron US$1,620 millones, mientras que el margen operativo se ubicó en 12%. El EBITDA ajustado ascendió a US$389 millones, con un margen de 24%.

Los productos premium representaron 42% de los ingresos totales, un punto porcentual más que en el mismo periodo del año anterior. A su vez, la penetración de Aeroméxico Rewards alcanzó 40%, un incremento de ocho puntos porcentuales anual.

Los ingresos internacionales crecieron 17.4%, por encima del avance de 6.7% registrado en el mercado doméstico.

Sin embargo, el crecimiento de los ingresos no fue suficiente para evitar la presión del aumento de los costos. Los gastos operativos totales avanzaron 22% anual en el tercer trimestre, mientras que los gastos excluyendo combustible aumentaron 10%, afectados por la inflación, el tipo de cambio y el crecimiento de la flota.

Aeroméxico prevé crecer en capacidad hacia 2027

Para el cuarto trimestre, Aeroméxico prevé un crecimiento de ingresos de entre 14% y 16%, un margen EBITDA ajustado de entre 19.5% y 21.5% y un margen operativo de entre 7.5% y 9.5%.

La guía contempla un precio promedio de combustible de aproximadamente u$s4.50 por galón. No obstante, Conesa advirtió que los niveles observados más recientemente eran elevados y que la compañía necesitaba más tiempo para evaluar el efecto de sus nuevas medidas comerciales antes de revisar sus previsiones.

Por otro lado, tras el anuncio de la revocación de la restricción del Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT), los directivos de la aerolínea señalaron que la decisión representa una oportunidad para aumentar frecuencias y abrir nuevas rutas, sujetas al cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Los ejecutivos aclararon que Aeroméxico no contempla vuelos adicionales hacia EE.UU. dentro de su crecimiento de capacidad para 2026, pero consideran una expansión que podría comenzar en 2027.