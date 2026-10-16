Las aerolíneas podrán abrir de forma inmediata nuevos vuelos a Estados Unidos desde el AICM.

En esta noticia Aplauden decisión

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) levantó el castigo que tenía contra México en el que impedía a las aerolíneas mexicanas la apertura de nuevos vuelos hacia ese país desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), después de casi un año de mantener las nuevas rutas congeladas.

México mejoró las condiciones de competencia para el acceso a los vuelos desde la capital del país, dijo el DOT en mayo. PeopleImages

El 28 de octubre del año pasado, el DOT anunció la restricción para abrir nuevos vuelos desde los aeropuertos de la capital del país, al considerar que México violaba los acuerdos bilaterales de transporte aéreo establecidos en 2015.

Washington argumentó hace un año que el decreto presidencial de México, que obligaba a las aerolíneas a desviar los vuelos de carga del AICM al AIFA era violatorio del acuerdo.

A esto se suman los ajustes y la redistribución de los horarios de aterrizaje y despegue en el AICM aplicados por las autoridades mexicanas.

Estados Unidos señaló que las disposiciones impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador implicaron un cambio las reglas arbitrario, lo que llevó a cancelar 13 rutas y congelar servicios combinados de pasajeros y carga en octubre de 2025.

Como consecuencia, Estados Unidos prohibió la creación de nuevos vuelos desde los dos aeropuertos capitalinos.

Para mayo de este año, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, mencionó que México había avanzado en la implementación de mejoras para que las aerolíneas de ese país tuvieran acceso a los aeropuertos de la capital del país.

Aplauden decisión

En respuesta, el sector público y privado del país celebraron la decisión del DOT. Por una parte las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Relaciones Exteriores (SRE), consideraron que la decisión representa un avance significativo para la conectividad aérea de los dos países.

Las dependencias indicaron que la medida revoca la Orden 213-2 mediante la cual el DOT había restringido operaciones existentes, propuestas y futuras de transportistas mexicanos.

“Esta determinación es resultado de un proceso de diálogo y cooperación técnica entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos, fortalecido a partir del Memorándum de Consultas suscrito en mayo de 2026. Desde entonces, México ha avanzado en los compromisos acordados”, añadieron las dependencias.

Aeroméxico también aplaudió el anuncio del DOT, al señalar que el retiro de las restricciones impuestas ya no impiden que Aeroméxico incremente frecuencias o introduzca nuevos servicios regulares entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Estados Unidos, sujeto al cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables.

La aerolínea más grande del país también reconoció la labor de las autoridades mexicanas para construir un acuerdo.

“El DOT determinó que las medidas adoptadas por el Gobierno de México atendieron las preocupaciones que dieron origen a su orden anterior. La revocación brinda a Aeroméxico una mayor flexibilidad para evaluar oportunidades de incrementar frecuencias e introducir nuevos servicios entre la Ciudad de México y Estados Unidos, fortaleciendo aún más la conectividad para sus clientes a lo largo de su red transfronteriza”, dice la aerolínea.