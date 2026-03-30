Las family offices que gestionan altos patrimonios se han convertido en objetivos cada vez más atractivos para los ciberdelincuentes, generando nuevos desafíos que exigen una atención especializada. A diferencia de las grandes compañías, que cuentan con departamentos de IT robustos y protocolos estrictos de seguridad, muchas family offices operan con equipos pequeños y estructuras de protección menos formales, que los deja expuestos a ataques sofisticados a pesar de administrar, en muchos casos, activos que superan cientos de millones de dólares. Varios estudios enfocados en la industria señalan un aumento significativo en ataques cibernéticos dirigidos a las family offices, impulsado por delincuentes que reconocen que estas entidades controlan capitales privados relevantes, pero mantienen defensas más débiles. Este riesgo se intensifica cuando las family offices operan en múltiples jurisdicciones (con cuentas bancarias, residencias, rutinas de viaje, personal y asesores distribuidos globalmente) lo que amplia considerablemente su huella digital. El resultado es una combinación de vulnerabilidades técnicas y falta de gobernanza las cuales los delincuentes están cada vez más preparados para explotar. Varios factores hacen que las single family offices resulten particularmente atractivos para los ciberdelincuentes. Primero, gestionan grandes transacciones financieras en nombre de los propietarios del patrimonio, lo que crea oportunidades para robos sustanciales. El personal procesa regularmente desde gastos cotidianos (boletos en clase ejecutiva, vacaciones, servicios de conserjería) hasta inversiones significativas como compras de bienes raíces o activos de lujo. El riesgo aumenta cuando se utilizan estructuras sofisticadas de planificación patrimonial (SPVs, fideicomisos o fundaciones), dado que el personal suele encargarse directamente de ejecutar estas inversiones. Esta combinación de montos elevados y equipos pequeños constituye un objetivo atractivo para los atacantes. Segundo, los controles de seguridad informática suelen ser menos sofisticados que los de instituciones financieras, pese a manejar información igual de sensible. Esto se debe en gran parte a limitaciones económicas: los bancos distribuyen sus costos de seguridad entre miles de clientes, mientras que una single family office carece de escala para sostener un equipo dedicado exclusivamente a ciberseguridad. Esto los obliga a depender de consultores externos, que no siempre brindan monitoreo continuo ni conocimientos especializados en seguridad financiera. Tercero, las relaciones estrechas entre la family office y los dueños del patrimonio suelen generar protocolos de seguridad más flexibles que los de entidades reguladas. Las prácticas de segregación de datos suelen ser menos rigurosas, dando a varios empleados acceso amplio a información confidencial. además, las instrucciones de pago frecuentemente llegan mediante comunicaciones informales (llamadas personales, mensajes de texto o correos no estructurados) a diferencia de los procesos de verificación formales aplicados por las instituciones financieras. Cuarto, la naturaleza personalizada de la family office puede derivar en estructuras de gobernanza que priorizan la flexibilidad por encima de los controles estrictos. Esto puede traducirse en políticas de ciberseguridad incompletas, planes de respuesta a incidentes poco definidos y mecanismos de supervisión insuficientes. Sin procedimientos claros, el personal puede recurrir a criterios improvisados para responder ante actividades sospechosas o posibles brechas. Finalmente, las dinámicas familiares también generan vulnerabilidades. Los miembros más jóvenes suelen tener una fuerte presencia en redes sociales, exponiendo información personal que facilita ataques de ingeniería social, mientras que los miembros mayores pueden resistirse a adoptar controles como autenticación multifactor. Estas diferencias generacionales crean niveles desiguales de adherencia a las medidas de seguridad. Extorsión y ransomware: El ransomware representa una amenaza inmediata: encripta sistemas y archivos críticos, exige pagos para restaurar acceso y amenaza con divulgar información sensible. Para los family offices, esto implica una doble crisis debido a la paralización operativa y riesgo reputacional. Fraude financiero: Los ataques de business email compromise han aumentado en sofisticación. Los delincuentes se hacen pasar por colegas o familiares para solicitar transferencias fraudulentas. El uso creciente de deepfakes introduce una nueva dimensión preocupante. Ciber espionaje: La notoriedad pública de algunos propietarios o su participación en compañías cotizadas convierte a los family offices en objetivos atractivos. La información robada puede usarse para insider trading, inteligencia competitiva o incluso para fines políticos. Riesgos de seguridad física: La interconexión entre el mundo digital y físico sigue creciendo. Sistemas como hogares inteligentes, jets privados y super yates dependen de conectividad constante, proporcionando a los atacantes potencial acceso a ubicaciones o datos sensibles. Los atacantes suelen explotar vulnerabilidades como: El elemento humano sigue siendo una fuente crítica de riesgo. Encuestas del sector muestran que empleados y contratistas representan una proporción considerable de incidentes, ya sea por error o mala intención. Los ataques de phishing pueden incluir largos períodos de observación previa para comprender patrones de comunicación antes de ejecutar fraudes. A pesar de estos desafíos, las family offices pueden mejorar significativamente su seguridad mediante estrategias sistemáticas. Medidas básicas como políticas estrictas de contraseñas, antivirus actualizado, división de responsabilidades en los procesos de pago entre al menos dos personas (evitando un “súper usuario” con control total) y procedimientos claros de autorización pueden prevenir la mayoría de los ataques oportunistas. Para una protección más robusta, se requieren evaluaciones de vulnerabilidad, capacitación regular del personal, sistemas de respaldo sólidos, autenticación multifactor, herramientas de encriptación y servicios de monitoreo de identidad. También es fundamental contar con planes de respuesta a incidentes claramente definidos. El panorama de ciberseguridad para las family offices seguirá volviéndose más complejo a medida que los criminales adopten técnicas avanzadas. Sin embargo, las familias que invierten en infraestructura adecuada, capacitación y asesoramiento profesional pueden reducir significativamente su exposición al riesgo. La clave es reconocer que la ciberseguridad no es solo un problema tecnológico, sino un desafío integral de gestión de riesgos que requiere atención continua, actualizaciones periódicas y una cultura de sensibilización dentro de la family office. Con preparación y asesoramiento adecuados, las family offices pueden proteger tanto sus activos digitales como su privacidad en un mundo cada vez más conectado. Desde los despachos de abogados venimos trabajando en cómo las family offices pueden prepararse y gestionar adecuadamente un ciberataque, así como en las implicaciones legales que pueden surgir desde la perspectiva del gobierno corporativo, regulación, fiscalidad e incluso del ámbito penal en casos de pagos por extorsión. En este sentido, resulta fundamental contar con equipos especializados que ayuden a las familias y a sus empresas a enfrentar estas situaciones. Esta preparación debe abarcar tanto medidas preventivas (antes de que ocurra cualquier incidente) como la gestión posterior al ataque, incluida la toma de decisiones con sus respectivas consecuencias legales.