La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso decisivo en la protección del ahorro para el retiro al declarar constitucional el límite máximo a las comisiones que pueden cobrar las Afores.

La SCJN estableció en el “Amparo en Revisión 177/2025. Resuelto en sesión de Pleno el 30 de octubre de 2025″, que esta regulación prioriza el interés público, fortalece la seguridad social y protege directamente el dinero de las personas trabajadoras, sin afectar la competencia ni la confianza legítima del sistema financiero.

Con este fallo, la Suprema Corte deja claro que el Estado sí puede intervenir para garantizar pensiones dignas y un sistema de ahorro más justo. La resolución reconoce que las Afores administran recursos que no les pertenecen, sino que son propiedad de millones de trabajadores, por lo que su regulación es clave para evitar abusos y asegurar mejores rendimientos netos a largo plazo.

Amparo en Revisión 177/2025. Resuelto en sesión de Pleno el 30 de octubre de 2025. SCJN

El impacto es significativo: menos comisiones implican más dinero acumulado en las cuentas individuales y, en consecuencia, una mejor pensión al momento del retiro. Para quienes cotizan en el IMSS o el ISSSTE, la decisión representa mayor certidumbre sobre su futuro económico.

¿Qué cambia para tu ahorro con este fallo de la Nueva Corte?

El límite a las comisiones significa que las Afores ya no podrán cobrar porcentajes elevados por administrar los recursos de las cuentas individuales. Hasta ahora, estas comisiones reducían de forma directa el saldo acumulado, incluso cuando los rendimientos eran positivos.

Con la resolución de la Suprema Corte, se refuerza la idea de que el ahorro para el retiro debe crecer en beneficio del trabajador y no diluirse en costos administrativos excesivos. A largo plazo, una menor comisión puede traducirse en miles de pesos adicionales en la pensión.

Cómo funcionan las Afores y por qué importan las comisiones

Las Afores administran cuentas individuales donde se depositan las aportaciones del trabajado r, el patrón y el gobierno, organizadas en subcuentas como Retiro, Cesantía y Vejez, Vivienda y Aportaciones Voluntarias. Estos recursos se invierten en Siefores, cuyo rendimiento depende en gran parte de la edad del trabajador.

Las comisiones se cobran sobre el saldo administrado y, aunque parecen pequeñas, tienen un impacto acumulado importante. Por eso, la decisión de la Corte fortalece uno de los elementos clave al elegir Afore: el rendimiento neto, que resulta de restar las comisiones a las ganancias obtenidas.

Ahorros

Ahorradores, es hora de revisar los estados de cuenta de las Afores

La regulación busca que más personas conozcan su Afore, revisen sus estados de cuenta y tomen decisiones informadas, como cambiarse a una administradora con mejor rendimiento neto.

La resolución refuerza la importancia de las aportaciones voluntarias, que pueden incrementar la pensión hasta en un 30 o 40%. Con comisiones controladas y mayor transparencia, el sistema de Afores se consolida como una herramienta más sólida para garantizar un retiro con mayor estabilidad y dignidad.