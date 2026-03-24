El presidente de la República, Yamandú Orsi y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, anunciaron este lunes la convocatoria a inversores y pequeños ahorristas de todo el país para financiar la construcción de una planta fotovoltaica de 30 megavatios en Baygorria, sobre la represa del río Negro, entre Durazno y Río Negro. La operación consistirá en una emisión de obligaciones negociables (ON) de UTE por un monto equivalente a unos 180 millones de dólares, pero denominada en moneda nacional. Habrá dos series: una a 19 años en Unidades Indexadas (UI), que se ajusta por inflación, y otra a 25 años en Unidades Previsionales (UP), que se ajusta por la evolución del salario promedio. Cardona precisó que la inversión mínima individual será de 200 dólares y no habrá límite máximo, y que las ON se colocarán a través de entidades financieras, entre ellas el Banco República, para facilitar el acceso de los pequeños ahorristas. UTE pagará intereses anuales a tasa fija —aún no detallada— y la ministra estimó que el capital inicial podría recuperarse en aproximadamente cinco años, aunque las condiciones finales dependerán de la tasa y del mercado. Orsi destacó que la particularidad del proyecto es la captación del ahorro individual para financiar energía pública: “Esto es con obligaciones negociables; la UTE lanza esta propuesta que se va a concretar a la brevedad”, dijo el presidente. La iniciativa forma parte de un plan para impulsar la energía solar en el país y “retomar rápidamente ese camino”, señaló Cardona, quien agregó que la medida busca además dinamizar el interior, motivo por el cual se eligió Baygorria como sitio estratégico. La convocatoria será definida esta semana en el directorio de UTE, que fijará los detalles de la emisión, la tasa de interés y el cronograma de colocación; el gobierno la presenta como una alternativa de financiamiento que beneficia tanto a la ciudadanía como a la empresa pública.