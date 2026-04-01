La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló cambios en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que impactan a las familias, especialmente a quienes dependen de la economía de los pensionados. Con esta resolución, se abre la posibilidad de embargar recursos de quienes están bajo la Ley del 73 -y también la del 97- en casos específicos. La pensión del IMSS se otorga a trabajadores que cumplen con los requisitos al finalizar su vida laboral, y su monto depende del régimen al que pertenezcan. Sin embargo, el criterio del máximo tribunal aplica sin distinción entre ambos esquemas. De acuerdo con un fallo emitido el 9 de julio de 2025, los recursos de la subcuenta de retiro en las Afore pueden ser sujetos a embargo cuando exista incumplimiento en el pago de pensión alimenticia, priorizando el derecho de niños y adolescentes a recibir alimentos. La Primera Sala determinó que las cuentas individuales de pensionados o jubilados podrán ser intervenidas únicamente si el deudor alimentario: En estos casos, el interés superior de la niñez prevalece sobre el patrimonio del trabajador o jubilado. La SCJN señaló que la protección de los recursos no está establecida directamente en la Constitución, sino en leyes secundarias, por lo que puede ceder ante derechos fundamentales como el de la alimentación de menores. Así, el embargo podrá aplicarse sobre la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, con un límite de hasta el 10% del saldo disponible, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas. La Corte Suprema explicó que, dado que un trabajador desempleado puede retirar una parte de estos recursos (hasta 75 días de su salario promedio o el 10% del saldo, lo que sea menor), también es viable que, de manera excepcional, ese mismo porcentaje sea utilizado para garantizar el pago de pensión alimenticia. Esta resolución marca un cambio importante, ya que establece que los derechos de la infancia no deben quedar subordinados a la protección del patrimonio de los adultos, incluso cuando se trate de ahorros destinados al retiro.