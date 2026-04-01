Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) anunció un cierre temporal en la autopista México – Puebla, dado el inicio de las obras públicas. Habrá desvíos y afectaciones en la circulación, por lo que los conductores tendrán que prestar atención a los cambios de movilidad y tránsito. Mediante un comunicado, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) alertó a los conductores que circulan por la zona sobre los desvíos en los carriles centrales. Por este motivo, se recomienda el manejo con precaución. Las afectaciones se presentan en ambos sentidos de la vía, específicamente entre los kilómetros 17 y 22, donde se están realizando trabajos de infraestructura. Según Capufe, las modificaciones viales se mantendrán hasta el 30 de abril. Estas obras están relacionadas con la construcción de estaciones de la Línea 11 del Trolebús, así como con adecuaciones en la autopista. Los trabajos, a cargo del SITRAMYTEM, se desarrollan de lunes a viernes en dos turnos: Durante estos periodos se aplican desvíos escalonados que afectan tanto a vehículos particulares como al tránsito local. Las autoridades informaron que durante todo abril continuarán los ajustes en la vialidad, principalmente en la salida de la Ciudad de México hacia Puebla. Por ello, recomiendan: Los desvíos parciales serán del 17 de marzo al 30 de abril, en ambos sentidos, de 00 a 01 horas. Finalmente, las autoridades señalaron que estas intervenciones buscan mejorar la infraestructura vial y garantizar una circulación más segura y eficiente a largo plazo.