En términos de comercio marítimo global, el Canal de Panamá continúa siendo la principal ruta para conectar el Atlántico con el Pacífico. No obstante, México avanza con una alternativa propia: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. A diferencia de un canal tradicional, el proyecto mexicano contará con un sistema logístico multimodal que combina más de 1,200 kilómetros de vías férreas con dos puertos estratégicos: Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca. Su objetivo es mover mercancías de un océano a otro a través del territorio nacional mediante trenes. La dinámica operativa contempla que los contenedores lleguen a uno de los puertos, sean transportados por ferrocarril y posteriormente reembarcados en el otro extremo. Se calcula que este traslado podría completarse en menos de siete horas, con capacidad para movilizar hasta 1.4 millones de contenedores al año. El corredor busca darle un impulso clave a la economía nacional a través de: El traslado de productos o servicios a países cercanos, conocido como nearshoring, también juega un papel importante. Esto se debe a que cada vez más empresas buscan instalarse cerca de mercados como Estados Unidos, y este corredor podría facilitar esas cadenas logísticas. Sin embargo, su efectividad dependerá de la coordinación entre trenes, puertos y carreteras. Por ahora, algunas secciones del sistema operan de forma parcial y con distintos niveles de avance. Datos recientes muestran que el volumen transportado aún es limitado frente al Canal de Panamá, con poco más de 111,000 toneladas de carga agrícola y cerca de mil toneladas de carga industrial. A continuación, el estado actual del proyecto: El sistema ferroviario se divide en tres ejes principales: Además, se contemplan puertos complementarios como Dos Bocas y Puerto Chiapas, así como el desarrollo de 14 parques industriales a lo largo del corredor.