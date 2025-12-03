La Secretaría del Bienestar confirmó calendario de pagos para los programas sociales en México

La Secretaría de Bienestar publicó en su sitio web oficial el calendario de pagos de diciembre 2025. Hay dos programas sociales que entregarán el dinero en estos días: Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez, ambos apoyos económicos destinados a los estudiantes de México.

En detalle, las becas Rita Cetina (educación básica), Benito Juárez (educación media superior) y Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior) pagarán el dinero correspondiente a diciembre.

La Secretaría del Bienestar anunció calendario de pagos de diciembre para los estudiantes que cobran beca

Las autoridades informaron que este pago corresponde al segundo bimestre del ciclo escolar 2025-2026 y se realizará mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Calendario de pagos de diciembre de 2025 para los estudiantes de México

A continuación, el orden de pago según la inicial del primer apellido del beneficiario.

C: viernes 5 de diciembre

D, E, F: lunes 8 de diciembre

G: martes 9 de diciembre

H, I, J, K, L: miércoles 10 de diciembre

M: jueves 11 de diciembre

N, Ñ, O, P, Q: lunes 15 de diciembre

R: martes 16 de diciembre

S: miércoles 17 de diciembre

T, U, V, W, X, Y, Z: jueves 18 de diciembre

A, B: jueves 4 de diciembre

¿Cuándo dinero pagará las becas en diciembre?

Conoce el monto exacto que depositará la Secretaría del Bienestar este mes.

Rita Cetina (básica): 1,900 pesos por familia + 700 pesos extra por cada estudiante de secundaria adicional.

Benito Juárez (media superior): 1,900 pesos por estudiante.

Jóvenes Escribiendo el Futuro (superior): 5,800 pesos por estudiante.

¿Quiénes acceden a la tarjeta Bienestar en México?

La entidad bancaria iniciará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a quienes se integran por primera vez a cualquiera de estos programas. Los requisitos varían según la edad del estudiante.

Mayores de edad

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio reciente

Menores de edad

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio reciente

Identificación oficial (propia o del tutor, según el trámite)