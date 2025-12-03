En esta noticia
La Secretaría de Bienestar publicó en su sitio web oficial el calendario de pagos de diciembre 2025. Hay dos programas sociales que entregarán el dinero en estos días: Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez, ambos apoyos económicos destinados a los estudiantes de México.
En detalle, las becas Rita Cetina (educación básica), Benito Juárez (educación media superior) y Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior) pagarán el dinero correspondiente a diciembre.
Las autoridades informaron que este pago corresponde al segundo bimestre del ciclo escolar 2025-2026 y se realizará mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.
Calendario de pagos de diciembre de 2025 para los estudiantes de México
A continuación, el orden de pago según la inicial del primer apellido del beneficiario.
- C: viernes 5 de diciembre
- D, E, F: lunes 8 de diciembre
- G: martes 9 de diciembre
- H, I, J, K, L: miércoles 10 de diciembre
- M: jueves 11 de diciembre
- N, Ñ, O, P, Q: lunes 15 de diciembre
- R: martes 16 de diciembre
- S: miércoles 17 de diciembre
- T, U, V, W, X, Y, Z: jueves 18 de diciembre
- A, B: jueves 4 de diciembre
¿Cuándo dinero pagará las becas en diciembre?
Conoce el monto exacto que depositará la Secretaría del Bienestar este mes.
- Rita Cetina (básica): 1,900 pesos por familia + 700 pesos extra por cada estudiante de secundaria adicional.
- Benito Juárez (media superior): 1,900 pesos por estudiante.
- Jóvenes Escribiendo el Futuro (superior): 5,800 pesos por estudiante.
¿Quiénes acceden a la tarjeta Bienestar en México?
La entidad bancaria iniciará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a quienes se integran por primera vez a cualquiera de estos programas. Los requisitos varían según la edad del estudiante.
Mayores de edad
- Identificación oficial (original y copia)
- Acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio reciente
Menores de edad
- Acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio reciente
- Identificación oficial (propia o del tutor, según el trámite)
La entrega se realizará por etapas: primero a beneficiarios de media superior, luego a quienes cursan educación superior y finalmente a los inscritos en educación básica.