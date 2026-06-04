El dólar canadiense cotiza a 12.43 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 4 de junio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.47%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.49 pesos y un mínimo de 12.48 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense cayó -0.98% y en el último año acumula un descenso de -7.50%, señalando una tendencia bajista en su cotización.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Tras una caída inicial, el Dólar canadiense encadenó cinco jornadas de avance y luego cuatro de retroceso, finalizando el período prácticamente sin cambios, con volatilidad y giro de tendencia a mitad de tramo.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.4 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es del 3.65%, menor que la volatilidad anual del 7.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días. El análisis de estos días revela que el -1 es positivo, lo que indica un incremento en su valor frente a otras monedas.

Este aumento puede reflejar una mejora en la economía canadiense o un debilitamiento de otras monedades, generando un ambiente favorable para el Dólar canadiense en los mercados.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels). @sebas_a2398

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia dinero únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas por la CNBV; verifica que exhiban su permiso vigente, compara el tipo de cambio y las comisiones con la referencia de Banxico y solicita siempre tu comprobante. Evita a cambistas informales en la calle y operaciones fuera de sucursales; realiza transacciones en lugares con cámaras y personal de seguridad. Cuenta el efectivo en ventanilla antes de retirarte, verifica que los billetes no estén rotos o alterados y, si es posible, usa marcadores o luz UV. Lleva solo el efectivo necesario, guarda el resto en un lugar seguro y evita mostrar grandes sumas en público.

para finalizar, si retiras o cambias en cajeros, usa los que estén dentro de bancos o centros comerciales, cubre tu NIP y revisa que no haya aditamentos sospechosos. Notifica a tu banco tu viaje, activa alertas de transacción y conserva todos los comprobantes para cualquier aclaración. Rechaza la conversión dinámica en terminales (cobra en moneda local) y verifica que el monto entregado coincida con el ticket antes de firmar o salir. Mantén tus documentos de identidad a la mano pero no los pierdas de vista y ante cualquier irregularidad solicita la cancelación inmediata y reporta el incidente.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".