El euro cotiza a 20.08 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 4 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.11%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.13 pesos y un mínimo de 20.11 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro cayó un -0,43% y en el último año acumuló un -7,43%, lo que apunta a una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, comenzó con retroceso, encadenó tres avances, sufrió una corrección con rebote aislado y cerró con cuatro caídas consecutivas; el balance es negativo y el sesgo termina claramente bajista.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana fue de 3.18%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.82%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante durante los últimos cuatro días consecutivos. Este aumento en el valor sugiere una recuperación en el mercado y un mayor interés en la moneda europea.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a pesar de la tendencia positiva, el comportamiento de la cotización puede ser influenciado por diversos factores económicos globales. Mantenerse al tanto de estas variables será clave para comprender el futuro próximo de la moneda.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.