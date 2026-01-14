En esta noticia Exigen confianza

La extorsión tiene de rodillas a los empresarios del país, lamentó Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en conferencia de prensa.

De acuerdo con la encuesta #DataCoparmex 2025, prácticamente una de cada dos empresas señaló que el año pasado fue víctima de al menos un delito.

La extorsión telefónica agobia a los empresarios Mark Aliiev/Unsplash

“Esta realidad se ha mantenido así desde que iniciamos nuestra medición en 2018”, señaló el presidente del sindicato patronal, quien dijo que este factor, sumado a la incertidumbre económica y política del país, tienen hundida la confianza para invertir.

La perspectiva de los 3,850 empresarios encuestados por el organismo coincide con la última “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado”, que realiza el Banco de México (Banxico), en que la inseguridad es uno de los principales frenos para la inversión.

“Solo 39.5% de las empresas considera que es buen momento para invertir, cifra similar a los niveles que había durante la pandemia”, precisó Juan José Sierra.

Sobre la inseguridad, la Coparmex destacó el incremento de la extorsión como la principal preocupación entre los empresarios. De acuerdo con el ejercicio, 17.3% de las empresas reportaron haber sufrido al menos una extorsión, de las cuáles 68.8% reportaron extorsión telefónica, mientras que el resto reportaron otro tipo de extorsiones y cobro de derecho de piso.

En 2025, el costo estimado de la extorsión ascendió a MXN $25,000 millones, mencionó Jorge Peñúñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex.

La extorsión es el segundo delito con reportado con mayor frecuencia por los empresarios encuestados, después del robo de transporte de mercancías.

Exigen confianza

Los empresarios ponen su foco en el futuro del país y la generación de empleo formal; sin embargo, es necesario fomentar la confianza.

“Qué quiere un empresario: confianza. Cuando hay confianza el empresario responde con inversión y generación de empleo”, mencionó.

Juan José Sierra dijo que atender el tema de la seguridad es fundamental para mejorar la confianza del empresariado.

Reconoció el cambio de estrategia de seguridad en la administración de la presidenta Claudia Sheinabum y la gestión de Omar García Harfuch, frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sin embargo, consideró que es necesario que se refleje en el presupuesto. El botón de muestra es que para este año, la dependencia liderada por García Harfuch tuvo un recorte presupuestal de 18.6%, comparado con el gasto de 2025.

La Coparmex, a través de su presidente, dijo que es necesario generar un círculo virtuoso, pero los esfuerzos se tienen que reflejar en los presupuestos.

“Sin seguridad no existe desarrollo económico, no hay desarrollo social pleno, es una condición fundamental para las empresas y los ciudadanos, sin seguridad no hay futuro para México”, dijo Sierra.

El segundo punto necesario para impulsar la inversión, es la certeza jurídica, mientras que el tercero es la generación de energía, añadió.