La colombiana Double V Partners y la mexicana NYX se fusionaron para crear NYXN, una nueva empresa que combina la oferta de ambas compañías para ofrecer soluciones de transformación tecnológica empresarial que integra capacidades de desarrollo de software, migración y modernización cloud, ciencia de datos e IA agéntica.

“Esta fusión es un gran paso para lo que NYX venía construyendo en capacidad técnica especializada en arquitectura de sistemas y modelos de IA, y para lo que nosotros adelantamos en Double V Partners acelerando la disrupción y la adopción digital en Latinoamérica”, afirma Daniel Villa Camacho, CEO de NYXN.

La fusión se da en un contexto donde la demanda de IA empresarial está madurando, así como a la construcción interna de capacidades técnicas, tecnología, software y frameworks propios que soporten la escala regional sin depender exclusivamente de soluciones de terceros.

La compañía cuenta con una fuerza laboral transnacional distribuida en cinco países: México, Guatemala, Honduras, Colombia y Estados Unidos, operando con cerca de 180 colaboradores y manteniendo una cuota de contratación activa de entre 15 y 25 vacantes mensuales.

IA agéntica como motor de crecimiento escalable

La fusión busca posicionar a la empresa a la vanguardia de la “IA agéntica” (sistemas basados en agentes autónomos), una tecnología que transformará por completo la industria de TI, según David Casillas, fundador de NYX y ahora CTO de NYXN.

“Hoy lo que vemos en la industria de tecnologías de información, definitivamente es que la inteligencia artificial agéntica va a cambiar nuestra industria, ¿no? La verdad es que dentro de esta industria nosotros creemos que somos el blockbuster del Netflix que viene, ¿no? El Netflix se llama IA agéntica”, aseguró Casillas en entrevista con El Cronista.

Casillas compartió que, hace 15 años, NIX fue pionero en llevar a cabo los primeros proyectos de cómputo en la nube. Ahora con la fusión con Doble V Partners tienen todo un “andamiaje empresarial” para poder escalar.

El crecimiento ya es a escala. La empresa fusionada reporta un crecimiento en ingresos de 50% en el primer trimestre de 2026 comparado con lo reportado el año pasado, antes de la fusión.

Para el cierre de 2026, Casillas proyecta facturar u$s 8 millones de dólares en ventas, lo que representa un crecimiento anual superior al 100%.

En busca de eficiencia, en Latinoamérica, el mercado financiero (banca, aseguradoras y microfinancieras) es el sector que está liderando la adopción e inversión en proyectos de inteligencia artificial agéntica, el cual representa hasta el 70% de los ingresos de la firma.

Metodología agéntica original

“Lo que hemos apostado con esta fusión es a volvernos expertos en inteligencia artificial sobre nuestras verticales y lo que estamos haciendo es desarrollando una metodología propia agéntica”, aseguró Casillas.

La compañía ha desarrollado una metodología propia inspirada en Spec-Driven Development, un enfoque que antepone la especificación formal al desarrollo, y adaptada a las condiciones de los entornos agénticos empresariales.

Este marco permite que las organizaciones operen con agentes inteligentes bajo modelos de gobierno claros, estableciendo las condiciones de contexto, observabilidad y supervisión humana que hacen viable su integración en procesos reales de negocio, potenciando además capacidades tradicionales como el desarrollo de software, la modernización cloud y la ciencia de datos bajo una misma lógica operacional basada en IA generativa.

La compañía cuenta con la certificación ISO 42001 para sistemas de gestión de inteligencia artificial. Esta certificación establece un estándar formal de gestión responsable de IA, lo que representa un diferenciador concreto en sectores donde el cumplimiento normativo y la confianza institucional son condiciones de entrada.

Asimismo, la compañía ha participado en competencias de AI Services de AWS y actualmente es partner de Anthropic. Además, cuenta con un portafolio de implementaciones agénticas reales en distintos mercados de la región, lo que distingue su posición de la de actores que operan desde el plano teórico o en fase piloto.