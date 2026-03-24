Quienes pensaban que nacionalizar un vehículo comprado en el otro lado de la frontera seguía siendo tan sencillo como hace unos años se llevarán una sorpresa nada agradable. Las reglas del juego cambiaron por completo: el esquema de regularización simplificada que millones de mexicanos aprovecharon durante la administración de Andrés Manuel López Obrador ya no existe, y en su lugar opera un proceso de importación definitiva con todas sus implicaciones fiscales y aduaneras. El resultado es directo: legalizar un auto chocolate en 2026 puede llevarse casi la mitad del valor del vehículo, entre impuestos, honorarios y trámites obligatorios. Durante años, el decreto impulsado por el gobierno de López Obrador permitió que miles de propietarios de vehículos estadounidenses en situación irregular pudieran ponerlos a derecho con pagos únicos accesibles y requisitos reducidos. Esa puerta se cerró con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. La lógica detrás del cambio apunta a garantizar que cada auto importado tenga procedencia legal verificable, cumpla con las normas ambientales mexicanas —como la NOM-041-SEMARNAT— y quede correctamente registrado ante las autoridades. Entender cuánto cuesta realmente legalizar un auto americano en 2026 requiere sumar varios conceptos que, juntos, pueden resultar impactantes. El punto de partida es el Impuesto General de Importación, que ronda el 10% del valor comercial del vehículo. A eso se le suma el IVA del 16%, calculado sobre el valor del auto más los impuestos ya aplicados. A esos gravámenes se agregan el Derecho de Trámite Aduanero (entre 1,200 y 1,500 pesos), los honorarios del agente aduanal (que pueden ir de 12,000 a 18,000 pesos) y los costos de placas y registro estatal (de 2,500 a 4,500 pesos). No todos los vehículos pueden ser importados, y conocer los criterios de elegibilidad antes de iniciar cualquier trámite puede evitar pérdidas de tiempo y dinero. Para el territorio nacional en general, solo aplican modelos 2017 y 2018 cuyo número de identificación vehicular (VIN) comience con dígito del 1 al 5, lo que indica fabricación en Norteamérica. En la franja fronteriza, el margen es más amplio: se aceptan vehículos con entre 5 y 9 años de antigüedad, lo que en 2026 abarca modelos del 2017 al 2021. Los vehículos eléctricos e híbridos también tienen cabida bajo ciertas condiciones fiscales. Un dato crítico: si el VIN comienza con letra —señal de que el auto fue fabricado en Europa o Asia—, los impuestos pueden dispararse hasta el punto de hacer inviable el trámite.