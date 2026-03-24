El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva medida dirigida a personas extranjeras que se encuentran en el país sin estatus legal, incluyendo a miles de mexicanos. A través de una aplicación móvil oficial, la Casa Blanca al mando de Donald Trump ofrece incentivos económicos y facilidades para quienes decidan salir voluntariamente del territorio estadounidense. La iniciativa, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, busca promover una salida ordenada y sin sanciones severas. Entre los beneficios más destacados se encuentra un apoyo económico de 2,600 dólares, además de transporte gratuito y la condonación de ciertas multas migratorias. Como señala el comunicado oficial: “Los extranjeros ilegales que se registren para salir voluntariamente (autodeportarse) a través de la aplicación móvil CBP Home recibirán viaje libre de costo, un bono de salida de 2,600 USD y la condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal.” La aplicación CBP Home ha sido rediseñada para facilitar el proceso de salida voluntaria del país. Está dirigida a personas extranjeras sin estatus legal que deseen regularizar su situación mediante el retorno a su país de origen u otro donde tengan permiso de residencia. El programa permite a los usuarios organizar su salida de forma ordenada, dándoles tiempo para cerrar asuntos personales, laborales o escolares antes de abandonar Estados Unidos. El DHS subraya que uno de los principales objetivos es ofrecer una alternativa “segura y ordenada” frente a los procesos tradicionales de deportación. Según el comunicado: Asimismo, se destaca que quienes inicien el proceso a través de la aplicación podrían dejar de ser prioridad para las autoridades migratorias mientras se concreta su salida. En palabras del propio gobierno: “Una vez que los extranjeros no delincuentes... envíen su intención de salir a través de la aplicación CBP Home y pasen la investigación, ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención.” Las autoridades recalcan que este beneficio está condicionado al registro y cumplimiento del proceso dentro de la aplicación, por lo que invitan a los interesados a informarse y utilizar esta herramienta oficial para gestionar su salida voluntaria.