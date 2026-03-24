El Grupo Aeroportuario de la Marina alcanzó un acuerdo con taxistas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para implementar operativos de la Guardia Nacional. El objetivo es evitar la operación de servicios de transporte por aplicación como Uber y DiDi dentro del recinto aeroportuario. En un comunicado, la autoridad informó que también se contempla la reubicación de empresas de transporte terrestre en la Terminal 2, debido a la construcción de un nuevo estacionamiento en esa zona. Asimismo, se presentarán nuevos módulos de venta como parte de las obras de remodelación, junto con el traslado de los puntos ubicados en el área de llegadas internacionales de ambas terminales, con el fin de cumplir con la normativa aduanera. Durante el encuentro con los taxistas, se reiteró que las plataformas de transporte no cuentan con autorización para operar en la zona federal del aeropuerto. No obstante, las autoridades manifestaron su disposición al diálogo y a continuar trabajando en conjunto bajo el marco legal vigente. En cuanto a las obras de modernización del AICM, el grupo aeroportuario indicó que se realizan ajustes operativos procurando no afectar los servicios autorizados, además de mejorar las condiciones de infraestructura para una operación más segura y eficiente del transporte terrestre. En México, el transporte terrestre se rige principalmente por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y sus reglamentos, además de diversas Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Estas disposiciones regulan aspectos clave como: Asimismo, incluyen lineamientos para el manejo de materiales peligrosos, con el objetivo de garantizar la seguridad vial en el país. Las autoridades informaron que ya fue reabierto el punto de inspección “J” en la Terminal 1, con lo que suman cinco filtros remodelados en funcionamiento. Este módulo se ubica al final de la terminal, cerca de las puertas 24 a 28, y da acceso a las salas de abordaje internacionales que van de la 29 a la 36.