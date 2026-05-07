La Secretaría de Educación Pública, SEP, y el Gobierno de México reforzaron el acceso público al Registro Nacional de Profesionistas, RNP, una plataforma oficial donde cualquier persona puede verificar si un profesionista cuenta con título registrado y cédula profesional válida para ejercer legalmente en el país. La medida busca frenar fraudes, falsas acreditaciones y servicios irregulares ofrecidos por personas que aseguran tener preparación profesional sin cumplir con los requisitos legales. Médicos, abogados, contadores, ingenieros y especialistas de distintas áreas pueden ser consultados directamente desde el portal oficial del Gobierno. La SEP informó que la búsqueda puede realizarse de forma gratuita y segura ingresando datos básicos como nombre, apellidos, CURP o número de cédula profesional. El sistema arroja información oficial vinculada al registro académico y profesional del ciudadano consultado. La dependencia recordó que la información publicada se encuentra respaldada por la Política de Datos Abiertos y se actualiza periódicamente. Además, aclaró que la validez de los resultados solo está garantizada dentro de los sitios oficiales del Gobierno de México. La Dirección General de Profesiones anunció que, a partir del 17 de marzo de 2026, diversos trámites podrán realizarse completamente en línea, sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas gubernamentales. El objetivo es acelerar procesos y reducir intermediarios. Para acceder a estos servicios, los usuarios necesitarán contar con Llave MX, e.firma vigente y una tarjeta bancaria para realizar pagos en línea cuando el trámite lo requiera. La SEP precisó que las constancias profesionales podrán gestionarse desde el portal oficial de trámites profesionales. El Gobierno también recordó que las instituciones educativas son las responsables de registrar los títulos profesionales de estudios realizados en México. Posteriormente, la Dirección General de Profesiones emite la cédula correspondiente, documento indispensable para ejercer legalmente ciertas profesiones reguladas en el país.