La actividad económica se contrajo 0.9% mensual en enero de este año, y su resultado fue peor que la estimación oportuna que señaló una caída de 0.2%, de acuerdo con datos del Inegi. La actividad económica del primer mes del año muestra un freno al desempeño registrado en noviembre (-0.2%) y diciembre, donde la economía creció 0.2%. En este sentido, Banamex señaló que durante enero la producción industrial bajó 1.1% mensual. “El resultado se explica por las disminuciones mensuales en todos sus componentes: electricidad, agua y gas (-1.9%), construcción (-1.1%), manufacturas (-1.1%) y minería (-1.1%)”, señala el área de Estudios Económicos del Banco. Además, los servicios cayeron 0.6% mensual, después de un incremento de 0.1% en diciembre. Por sector, destacan las disminuciones en los servicios de esparcimiento (-8.5%), que tuvo su mayor caída desde abril de 2022, servicios profesionales (-2.8%), apoyo a los negocios (-1.1%) y transporte, correos y almacenamiento (-1.1%). Los sectores que lograron salvar la caída fueron información en medios masivos (1.8%) y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (1.3%). A esto se suma una caída de 3.7% mensual en el sector agropecuario, que se compara con un alza de 6.4% en diciembre. Pese a la caída económica de enero, Banamex prevé que al cierre de este año el Producto Interno Bruto (PIB) aumente 1.6% al cierre de 2026. Para el banco, el crecimiento económico presenta como riesgos a la baja una posible desaceleración en Estados Unidos, un impacto mayor del esperado o una guerra muy larga en Medio Oriente, así como un nuevo deterioro de la actividad petrolera, además de los efectos de la incertidumbre ocasionada por la revisión del TMEC. En sentido contrario, la economía podría acelerarse si el consumo se fortalece, se da una recuperación más rápida de la inversión privada en México, mientras se disipan los factores de incertidumbre y se produce un efecto mayor de lo anticipado por la celebración del Mundial de fútbol.Para el banco, el crecimiento económico presenta como riesgos a la baja una posible desaceleración en Estados Unidos, un impacto mayor del esperado o una guerra muy larga en Medio Oriente, así como un nuevo deterioro de la actividad petrolera, además de los efectos de la incertidumbre ocasionada por la revisión del TMEC. En sentido contrario, la economía podría acelerarse si el consumo se fortalece, se da una recuperación más rápida de la inversión privada en México, mientras se disipan los factores de incertidumbre y se produce un efecto mayor de lo anticipado por la celebración del Mundial de fútbol.