Fibra eMX perfila su estrategia de crecimiento alineada con el llamado “Plan México”, en un momento clave ante las crecientes necesidades de inversión en infraestructura en el país, particularmente en el segmento de transporte. Durante el timbrazo de su emisión subsecuente en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Rodrigo Núñez, director general de Fibra eMX, señaló que el entorno local se mantiene “relativamente positivo”, con oportunidades relevantes de largo plazo. “El Plan México va a generar necesidades de inversión importantes en el país y nuestra estrategia de asociaciones nos permitirá apoyar ese crecimiento”, afirmó. De acuerdo con el directivo, el vehículo ha identificado oportunidades tanto en el desarrollo de nueva infraestructura como en la rotación de activos actualmente en manos de otros operadores, un proceso que podría detonar nuevas necesidades de financiamiento en el sector. En este contexto, el mercado de capitales jugará un rol clave como fuente de fondeo, aunque no será el único. Fibra eMX también anticipa una fuerte participación de la banca y de inversionistas institucionales internacionales en proyectos de largo plazo. “Estamos en proceso de formalizar un financiamiento sindicado que vamos a ampliar en monto, y los futuros levantamientos de capital estarán ligados a las oportunidades que identifiquemos”, explicó Núñez. Incluso, no descartó regresar al mercado bursátil mexicano “si hay una oportunidad interesante, probablemente a inicios del próximo año”. Fibra eMX celebró la emisión subsecuente por más de 10,276 millones de pesos en BIVA, colocada entre inversionistas institucionales y personas físicas. De acuerdo con documentos enviados a la bolsa, el vehículo está enfocado en activos de transporte con flujos estables y de largo plazo. En 2023, el fideicomiso debutó en la plaza bursátil liderada por María Ariza donde logró recaudar 6,639 millones de pesos. El portafolio de Fibra eMX cuenta con 14 tramos carreteros en varias regiones del país mismos que suman más de 1,130 kilómetros. Para Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, la participación de Fibra eMX en proyectos de infraestructura será clave para impulsar los objetivos del Plan México, tanto en crecimiento económico como en desarrollo social. “El país necesita inversiones en carreteras, transporte y puertos, pero también en construcción social. Este tipo de vehículos permite avanzar en ambos frentes”, destacó. El directivo subrayó que este fideicomiso también abre la puerta para que las Afores participen en el financiamiento de infraestructura. “Para nosotros como inversionistas institucionales, es fundamental contar con gestores mexicanos con capacidad de ejecución como ustedes”, añadió. En el evento también participaron Santiago Urquiza, presidente de CENCOR; Edson Mungía, director general adjunto de Autorizaciones Bursátiles en la CNBV; y Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.