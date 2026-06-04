Value Grupo Financiero enfrenta una creciente presión tras la suspensión de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en medio de retrasos en la entrega de información financiera, cambios en su estructura directiva y cuestionamientos sobre algunas de sus operaciones.

La plaza bursátil suspendió la cotización de la emisora al arranque de la semana, luego de que la compañía incumpliera con la presentación de su Reporte Anual 2025 dentro del plazo establecido por la regulación.

“Una vez transcurrido el plazo de extemporaneidad (...) sin que la Emisora presentara el referido Reporte Anual 2025, esta Bolsa de Valores (...) suspende a partir de hoy 01 de junio de 2026”, indicó la BMV en un comunicado.

La medida se mantendrá hasta que Value entregue la documentación pendiente; sin embargo, personas con conocimiento del tema explicaron que la empresa mantiene un desacuerdo con KPMG Cardenas Dosal, auditor ratificado en septiembre de 2025.

“Eso te habla de que sí traen una discrepancia peligrosa”, dice Amin Vera, director de operaciones en Invala Family Office.

Value más que una suspensión en la BMV

A ello se suma una reestructura interna, misma que inició desde el fallecimiento de su exdirector general y fundador, Carlos Bremer. A finales de abril de este año, la empresa emitió un comunicado anunciando a Víctor Manuel González González, como Director General de Value Grupo Financiero y a Sergio Andrés García Márquez, como Director General de Value Casa de Bolsa.

Una persona con conocimiento del tema, que prefirió el anonimato, explicó que posiblemente la suspensión también provino de una desorganización interna más que un problema financiero.

Luces y sombras: crecen ingresos pero cae la utilidad neta

Al cierre del primer trimestre de 2026, Value Grupo Financiero reportó una contracción de 51.4% en el resultado neto; mientras que los ingresos por intereses aumentaron 26.2%, mientras que el margen financiero ascendió 50%, de acuerdo con el documento financiero entregado a la BMV. A la fecha mantiene bajo su custodia cerca de MXN$26,542 millones en activos totales.

Para Vera, de Invala Family Office, parte de la serie de eventos desafortunados inició con el fallecimiento de su fundador Carlos Bremer en enero de 2024. Para el estratega, el exdirector general era una pieza clave en la “confianza” de los inversionistas, misma que se ha visto mermada por una serie de publicaciones.

“Él es el que llevaba la relación con los inversionistas”, dijo.

Niegan acusaciones

En julio del año pasado, tras las acusaciones de CIBanco, Vector e Intercam, Value descartó una investigación en su contra. A través de un comunicado publicado en la BMV, la empresa negó una investigación en su contra por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Meses después, el exdirector general de Value, José Kaún Nader, nombrado tras el deceso de Bremer, fue multado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por actos cometidos en 2018 por un monto de MXN $13 millones.

“Los grandes ya no confían a ciegas en el manejo, piden estados auditados y los otros no quieren mostrar el tamaño del agujero en la cobija”, expresó Vera.

VALUEF2 en escándalo

A esto se suma el documento lanzado por Domiti Capital Management, en abril pasado, donde habla del galardonado fondo VALUEF2, gestionado por Value Operadora de Fondos de Inversión, por parte de The Morningstar Awards tras haber obtenido un rendimiento de 20.2% el año pasado.

“Algo extraordinario para un instrumento de renta fija en un mercado en el que la media del sector durante ese mismo periodo se situó justo por debajo del 10%”, criticó Manuel Ballesteros, CEO y fundador de Dolomiti Capital.

De acuerdo con el análisis de Ballesteros, una cuarta parte de la composición del fondo se concentra en bonos ilíquidos a largo plazo, como los tramos subordinados del Periférico del Área Metropolitana de Monterrey (PAMMSCB 14U) y la Autopista Perote–Xalapa (CPEXACB 16U).

Además, el “resultado por compraventa” de VALUEF2 que registró un valor casi triplicado, al pasar de MXN$83 millones en 2024 a MX$237 millones en 2025.

“Estas cifras se han extraído de los estados financieros auditados de VALUEF2 correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, firmados por KPMG y presentados el 25 de marzo de 2026”, expuso.

Aunque refiere que tanto Value, KPMG y el regulador presuntamente actuaron fuera de la ley, sí destacó la falta de procesos de vigilancia, principalmente de la CNBV; además de que el proveedor de precios debería implementar mínimos obligatorios para los diferenciales.

Value Grupo Financiero, con oficinas en San Pedro Garza García, ofrece servicios a través de sus tres subsidiarias: Value Casa de Bolsa, Value Arrendadora y Value Consultores.

Su cotización, listada en la BMV en 1992, es considerada una empresa de baja bursatilidad. En lo que va del año, las acciones con clave VALUEGF acumula un retroceso de 18.3% al pasar de 73.5 a 60 pesos por unidad.

Al cierre de abril de este año, la casa de bolsa reportó un total de MXN$80,114 millones en custodia, equivalente al 0.73% del total operado en las 35 casas de bolsa autorizadas en el país; además cuenta con 4,633 cuentas de inversión, de acuerdo con datos de la AMIB.