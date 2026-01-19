Betterware de México (BeFra), empresa matriz de Betterware y Jafra, acordó la compra del 100% de las operaciones de Tupperware en Latinoamérica por u$s 250 millones, con el objetivo de ampliar su presencia en la región, de acuerdo con un comunicado.

Del monto total, u$s 125 millones serán pagados en efectivo, financiados con deuda, y u$s 30 millones mediante la emisión de acciones de Betterware, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. La transacción no contempla deuda ni exceso de efectivo.

Se espera que la operación se cierre durante el primer trimestre del año, aún se mantiene sujeta al cumplimiento de condiciones habituales, entre ellas la aprobación de los accionistas de Betterware, los reguladores correspondientes y las disposiciones establecidas en el acuerdo.

Detalles del acuerdo de Betterware

De acuerdo con una presentación a inversionistas, la adquisición incluye las operaciones de Tupperware en México y Brasil, así como una licencia perpetua, exclusiva y libre de regalías para el uso de la marca en Latinoamérica, además de dos plantas de producción ubicadas en Lerma, Estado de México, y Río de Janeiro, Brasil.

Tras el anuncio, las acciones de Betterware registraban un alza de 0.74%, para cotizar en u$s 16.51 por unidad (Ciudad de México 13:51 horas).

“Esta adquisición une a tres de las marcas más emblemáticas del mercado de venta directa en Latinoamérica: Betterware, Jafra y ahora Tupperware”, dijo Luis Campos, presidente de Betterware.

La operación permitirá a BeFra acceder a una red de 147 distribuidores y más de 200,000 representantes de ventas en la región. La compañía estimó que el mercado latinoamericano —excluyendo México y Brasil— representa un potencial de ingresos superior a u$s40 millones para la marca.

Tupperware, un potencial

La empresa dijo que la integración de Tupperware presenta un “potencial extraordinario” para impulsar su crecimiento regional y acelerar la innovación en su portafolio de productos.

En términos financieros, la transacción se realizó a un múltiplo de 3.1 veces valor de la empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) y de 5.6 veces precio-beneficio, niveles que la compañía calificó como “altamente positivos” para sus accionistas.

Betterware detalló que la adquisición aportará aproximadamente u$s 0.58 por acción ordinaria y u$s81 millones al EBITDA anual, lo que representa un incremento cercano al 40% por acción.

“La icónica presencia de Tupperware en Latinoamérica representa una clara oportunidad para impulsar la innovación y el crecimiento de la marca mediante el modelo operativo probado de BeFra y generar valor de largo plazo para el grupo”, expresó Andrés Campos, director ejecutivo de Betterware.