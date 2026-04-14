Kapital Grupo Financiero está incursionando en el mercado de divisas (FX). El neobanco busca brindar una solución integrada para personas y empresas que permite realizar pagos internacionales a cualquier parte del mundo, operar en monedas como el dólar de EE.UU. y Canadá, el euro, la libra esterlina o el yen y pactar el tipo de cambio desde cuentas en pesos. La empresa financiera dio a conocer que no se trata sólo de ofrecer compra y venta de divisas, sino de integrar una solución vinculada a la cuenta Kapital de la empresa o persona, que permita realizar pagos internacionales de forma ágil, con tipos de cambio competitivos y seguros, así como tiempos de ejecución ágiles que pueden ir del mismo día hasta 96 horas. Mediante un análisis de inteligencia artificial es posible evaluar información financiera en tiempo real y facilitar la toma de decisiones en operaciones internacionales particularmente para las empresas, dice Kapital. Esto se da en un contexto donde distintas instituciones financieras en México han comenzado a desarrollar soluciones que buscan integrar el manejo de divisas dentro de la operación cotidiana de las empresas. Esto se genera en un mercado donde otro actor financiero, como Monex ha sofisticado sus herramientas de generación de liquidez y su plataforma digital para mantener su dominio en el mercado corporativo. El neobanco recién llegado a México, Revolut, también ofrece su motor de intercambio de divisas, que permite a los usuarios realizar transferencias internacionales y cambios de moneda (como MXN a USD o EUR) con tasas interbancarias competitivas. De acuerdo con Kapital Grupo Financiero, el mercado comienza a transitar de una lógica centrada en eficiencia operativa hacia una visión donde el FX puede representar una ventaja competitiva, especialmente para personas y empresas con operaciones internacionales o en proceso de expansión. México se consolida como un hub financiero relevante a nivel global, por eso, el mercado de divisas (FX) en el país atraviesa una transformación impulsada por la creciente necesidad de las empresas de operar con mayor agilidad en mercados internacionales. Para Kapital Grupo Financiero, que opera en México, Colombia, España y Puerto Rico, el manejo de divisas se perfila como un elemento estratégico para el crecimiento y la competitividad internacional.