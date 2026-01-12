Si resides en el Estado de México (Edomex) y este año tienes que verificar el vehículo, se recomienda contemplar un gasto mayor en los trámites. El aumento inflacionario impactó el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en un alza en varios trámites vehiculares, incluida la verificación.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que, a partir de este 2026, la UMA tendrá un valor de 117.31 pesos, cifra que sirve como base para calcular las nuevas tarifas. Con ello, el costo del trámite vehicular aumentará próximamente, impactando a miles de conductores.

Los coches que no podrán circular lunes, 12 de enero de 2026.

Conoce cuánto pagarás según la fecha en que realices el trámite.

¿Qué conductores pagarán más cara la verificación vehicular?

Si la verificación corresponde a enero y la haces en los primeros días del mes, todavía podrás cubrir el costo con la UMA de 2025, ya que los centros seguirán aplicando ese valor de manera temporal. Si el auto tiene terminación de placa 5 o 6 y te toca verificar ahora, estos son los precios vigentes sin aumento:

Holograma “00”: 1,154 pesos

Holograma “0”: 588 pesos

Holograma “1” y “2”: 453 pesos

¿Cuánto costará el trámite de verificación vehicular en 2026?

Con la actualización oficial de la UMA a 117.31 pesos, a partir del 1 de febrero los costos quedarán de la siguiente forma:

Holograma “00” (10.20 UMA): 1,197 pesos

Holograma “0” (5.20 UMA): 610 pesos

Holograma “1” y “2” (4.00 UMA): 469 pesos

¿Qué pasa si no hago la verificación en Edomex?

El impacto económico es mayor si dejas pasar la fecha oficial. En el Estado de México, la multa por verificación fuera de plazos equivale a 20 UMA, por lo que desde febrero ascenderá a 2,346.20 pesos.

Para evitar sanciones, toma en cuenta el calendario según el color de engomado y la terminación de placa:

Amarillo (5 y 6): enero y febrero.

Rosa (7 y 8): febrero y marzo.

Rojo (3 y 4): marzo y abril.

Verde (1 y 2): abril y mayo.

Azul (9 y 0): mayo y junio.

Si tu placa termina en 5 o 6, lo mejor es agendar tu cita antes del 31 de enero para ahorrarte el incremento de alrededor del 3.69% en el costo del trámite.