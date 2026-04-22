Durante 2025, la incertidumbre frenó la inversión en México y comenzó a debilitar el crecimiento económico, que para 2026 se ubicó en una expectativa de 1.4%, de acuerdo con Citi. El entorno también estuvo marcado por presiones inflacionarias y menor dinamismo de la actividad, señaló Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México. “Los shocks de incertidumbre han mermado bastante la evolución de la inversión desde 2025”, afirmó en entrevista para El Cronista. De acuerdo con la Encuesta Citi de Expectativas, el consenso del mercado mantuvo sin cambios la previsión de crecimiento para este año, al tiempo que elevó ligeramente la estimación de inflación general a 4.26% para el cierre de 2026. En este contexto, los analistas anticiparon un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia de Banco de México (Banxico), aunque con una clara división sobre el momento en que ocurrirá. El consenso mostró que 17 especialistas esperan el ajuste en junio, 14 en mayo y el resto después, reflejando la falta de claridad sobre la trayectoria de la inflación y la actividad económica. Ruiz explicó que la decisión del banco central estará sujeta a la evidencia económica disponible. “El momento va a depender de qué tanta evidencia tenga la Junta de Gobierno; de nuestro lado pensamos que hasta junio podrían tener más información para evaluar un recorte”, señaló. Para abril, el consenso proyectó una inflación mensual de 0.18% y una tasa anual de 4.43%, menor al 4.59% observado en marzo. Sin embargo, las expectativas de mediano plazo registraron un ligero aumento, lo que abrió la discusión sobre un posible desanclaje. Ruiz consideró que aún no hay evidencia suficiente para asumir ese escenario. “Habrá que ver si este incremento se mantiene; por ahora es muy temprano para considerarlo un desanclaje”, dijo. El tipo de cambio sorprendió al mostrar fortaleza, con una expectativa de 18.10 pesos por dólar al cierre de 2026, mejorando desde 18.33 en la encuesta previa. Este comportamiento se dio en un entorno mixto, donde factores como el menor diferencial de tasas y la debilidad económica conviven con flujos de divisas más estables y una percepción relativamente ordenada en los mercados financieros. “El tipo de cambio ha sido resiliente a pesar de estos factores”, explicó Ruiz. Hacia adelante, uno de los principales factores que podría cambiar el panorama es la revisión del T-MEC. Ruiz advirtió que un escenario adverso, como una ruptura del acuerdo, podría provocar una depreciación del peso y mayores presiones inflacionarias. “Podrías ver una depreciación significativa del tipo de cambio si no hay acuerdo en el T-MEC”, alertó. En contraste, un resultado favorable podría fortalecer aún más la moneda e incluso abrir espacio para recortes adicionales en la tasa de interés. Aunque el entorno general de inversión se mantiene débil, algunos segmentos muestran un comportamiento diferenciado, particularmente los vinculados al nearshoring. En este grupo destacan las FIBRAs industriales, que han mantenido interés de inversionistas ante la relocalización de cadenas de suministro hacia México, impulsadas por la demanda de espacios logísticos y naves industriales. Sin embargo, especialistas del mercado señalan que este dinamismo no ha sido suficiente para revertir la debilidad agregada de la inversión, debido a la persistencia de factores de cautela a nivel global y local. El economista señaló que la economía mexicana enfrenta riesgos a la baja, especialmente por la moderación observada en la actividad económica durante los primeros meses del año. Indicó que la recuperación dependerá de una combinación de factores, entre ellos mayor certidumbre en el entorno externo y una reactivación más clara de la inversión privada. “Si la incertidumbre se disipa, podríamos ver un crecimiento más cercano al potencial”, concluyó.