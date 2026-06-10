El dólar cotiza a 17.42 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 10 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.23%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.46 pesos y un mínimo de 17.42 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.45%, pero en el último año cayó -6.53%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días el dólar mostró vaivenes con cuatro avances y seis retrocesos, sin jornadas estables; el tramo final encadenó tres caídas consecutivas, dejando un balance negativo y un cierre débil.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.49%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.61%.

Hoy, la cotización del Dólar ha experimentado una tendencia positiva, ya que, al comparar los últimos tres días, se observó un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, favor debido a una mayor demanda en el mercado.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, ello hubiera indicado un debilitamiento del Dólar, lo que podría reflejar incertidumbre económica. La tendencia actual invita a los inversores a considerar nuevas oportunidades en función de este comportamiento ascendente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.