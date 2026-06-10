Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.16 pesos y un mínimo de 20.12 pesos.

En la última semana, el euro avanzó un 10.54%, mientras que en el último año acumula una caída del 7.23%, señalando volatilidad reciente pese a una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el euro cayó al principio, alternó a mitad del periodo y repuntó con fuerza al final, cerrando estable y con un balance ligeramente alcista.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 2.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.73%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica un incremento respecto a los días anteriores. En los últimos días, se ha observado un leve aumento en su valor, sugiriendo una recuperación en el mercado.

Este aumento confirma una tendencia favorable para el Euro, lo que podría fortalecer la confianza de los inversores en la moneda europea. Sin embargo, es importante monitorizar cómo evoluciona esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".