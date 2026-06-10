La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 10 de junio de 2026 en México es de 12.5 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.11%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.52 pesos y un mínimo de 12.5 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense subió 0.63%, pero en el último año acumula una caída de -7.95%, sugiriendo un repunte reciente dentro de una tendencia anual débil.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un sesgo bajista: cinco caídas iniciales, breve repunte de dos días y tres bajas finales, cerrando con pérdidas y sin cambio de tendencia.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.4 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, del 6.55%, es menor que la volatilidad anual del 7.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días se ha apreciado en comparación con días anteriores. Este aumento ha sido respaldado por factores económicos favorables que han impulsado su valorización frente a otras monedas.

La tendencia ascendente sugiere un posible fortalecimiento del Dólar canadiense en el futuro cercano, favorecido por un entorno económico estable y optimista. Sin embargo, se deben considerar factores externos que podrían influir en su rendimiento.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.