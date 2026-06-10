El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este miércoles, 10 de junio de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.5 en la escala de Richter ocasionado en Baja California Sur a las 06.46 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 72 km al noreste de Santa Rosalia, con una profundidad de 5 kilómetros, latitud de 27.6° y una longitud de -111.595°.

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil emitieron un aviso con recomendaciones ante sismos: mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos sueltos; no usar elevadores; ubicar rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia; tras el movimiento, cortar gas y electricidad si es seguro, revisar estructuras y atender solo información oficial.