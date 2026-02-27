Sigma Alimentos, fabricante y comercializador de alimentos refrigerados y congelados, colocó MXN $10,000 millones en deuda corporativa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), recursos que destinará a fines corporativos generales. La emisión se realizó mediante dos tramos. Por un lado, el bono SIGMA 26, por MXN $3,450 millones a un plazo de cinco años, y SIGMA 26-2, por 6,550 millones de pesos con vencimiento a 10 años. El monto colocado superó lo contemplado inicialmente en el prospecto preliminar, donde la emisora regiomontana preveía captar hasta MXN $7,000 millones a través de dos vehículos por 6,000 millones y 1,000 millones de pesos. Los certificados forman parte de su programa de certificados bursátiles, cuyo monto autorizado fue ampliado de MXN $20,000 millones a 40,000 millones. La colocación, realizada este 27 de febrero, obtuvo calificación “AAA” en escala local por parte de Moody’s y Fitch Ratings, el nivel más alto, lo que refleja una sólida capacidad de pago frente a sus compromisos financieros. De acuerdo con Fitch, el perfil crediticio de Sigma está respaldado por su posición como uno de los principales productores de alimentos refrigerados, un portafolio de marcas líderes y una diversificación geográfica relevante. La agencia destacó además su escala operativa y red de distribución global como ventajas competitivas. En términos de perspectivas, Fitch estima que la compañía registrará un crecimiento promedio cercano a 8% entre 2026 y 2027, impulsado principalmente por el traslado de mayores costos a precios. Para 2026, proyecta que las operaciones internacionales aportarán alrededor de 50% de los ingresos y 30% del EBITDA, fortaleciendo la diversificación de flujos. Como intermediarios colocadores participaron Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, mientras que Casa de Bolsa Banorte y Grupo Bursátil Mexicano actuaron como colíderes. En cuanto a resultados, al cierre de 2025 la empresa reportó una utilidad neta de la parte controladora de MXN $8,534 millones , frente a la pérdida de 211 millones registrada un año antes. Los ingresos crecieron 8.9% anual para ubicarse en MXN $177,853 millones, según su reporte enviado a la BMV.