Impact Hub –una red global y comunidad de emprendimiento con más de 100 ubicaciones en todo el mundo– quiere sumar a emprendedores sociales a la fiesta mundialista y que reciban parte de la derrama económica millonaria. Esta red enfocada en sostenibilidad e innovación social, está capacitando a 400 negocios ubicados en las sedes mundialistas: 200 en Ciudad de México, 100 en Guadalajara y 100 en Monterrey. Mario Romero, director general de Impact Hub México, compartió en entrevista con El Cronista que la idea nació hace tres años, cuando se definieron las sedes y fechas de los partidos en México, lo que brindó certeza para planear el impacto social. La capacitación comenzó con negocios tradicionales aledaños a la colonia Santa Úrsula, que alberga el Estadio Banorte (antes Azteca) para que puedan ofrecer sus servicios en otros idiomas, principalmente, inglés y sepan absorber la demanda creciente durante el Mundial 2026. Romero dijo que busca que estos negocios logren un crecimiento exponencial de dos a tres veces sus ventas habituales, permitiéndoles vender en un mes lo que normalmente venderían en tres. “La apuesta es que estos negocios pueden encontrar un crecimiento exponencial”. El programa cuenta con el apoyo de Promotora Social, la Embajada de Estados Unidos, Visa y Fundación Coppel. Bajo el nombre de OLA México –en alusión a la ola que se origina entre la afición en los estadios de fútbol– Impact Hub ha capacitado a negocios de hospitalidad, alimentos, bebidas, hospedaje y servicios turísticos de alta demanda. A 77 días para que inicie el Mundial, OLA México presentó una colección de más de 60 productos (playeras, chamarras, bolsas, pins, entre otros productos) diseñados específicamente para el fanático del fútbol, pero con un enfoque de impacto social o ambiental. En la colección a la que llamaron kit mundialista participan 11 organizaciones o empresas sociales. En la presentación del kit mundialista, Romero dijo que la intención es acercar a las empresas sociales, sus productos y sus servicios, que generan impacto en causas como manejo de residuos de economía circular, a un mercado de fútbol que dejará una derrama de u$s 4,000 millones de dólares durante el Mundial 2026. La elaboración de estos productos apoyan a mujeres en situación de cárcel, artículos intervenidos por artesanos o prendas hechas con materiales reciclados, explicó Romero. Entre las empresas que participan se encuentran Someone Somewhere, La Cana, Colab y Amaru. Esta última es una marca de moda elaborada con textiles reciclados. Sus fundadoras, Alejandra Carrillo y Danna Vargas, compartieron a El Cronista que para evitar el desperdicio y asegurar la sostenibilidad, la marca opera bajo un esquema de producción sobre pedido a través de su catálogo digital en Instagram. Las jóvenes originarias de Puebla produjeron 80 prendas con textiles rescatados este mes. Para lograrlo cuentan con un equipo de cinco costureras y alianzas con recicladores informales. El kit mundialista estará disponible a partir de la primera semana de abril en el sitio de OLA México. Romero especificó que no es un e-commerce centralizado sino que la plataforma sirve como escaparate para contactar directamente a las marcas, quienes se encargan de la venta y logística. Además, se planea la apertura de pop up stores en zonas como la Roma y Coyoacán.