La economía arrancó el año con el pie izquierdo: las actividades manufactureras y no manufactureras se mantuvieron en zona de contracción, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

De acuerdo con el Boletín del Indicador IMEF, elaborado por el organismo, la industria de la transformación acumula 22 meses en contracción, incluso cuando las exportaciones fueron el motor de la economía el año pasado.

Mientras tanto, el indicador de servicios mostró una pérdida de impulso más marcada en el primer mes del año, por lo que borró sus ganancias anteriores.

“Estos resultados contrastan con la expansión del PIB de 0.8% trimestral observada en el cuarto trimestre de 2025, impulsada principalmente por servicios e industria, pero sugieren que la economía enfrenta un inicio de año frágil, con retos para consolidar una recuperación sostenida”, detalló el organismo.

El Índice general en enero mostró una leve disminución, al pasar de 46.5 en diciembre a 46.4 puntos al inicio de este año.

Los 22 meses de contracción, según el organismo, muestran una debilidad estructural persistente en la actividad manufacturera.

La serie tendencia-ciclo también retrocedió 0.1 puntos, para ubicarse en 46.1 enteros, lo que confirma la continuidad de la contracción.

En contraste, el subíndice ajustado por tamaño de empresa avanzó 0.7 puntos hasta 47.4 unidades, reflejando una mejora moderada entre empresas de diferentes escalas.

El Indicador IMEF No Manufacturero de enero de 2026 apunta a un nuevo retroceso en el índice general, que cayó de 49.5 a 49.1 enteros, mientras que la tendencia ciclo pasó de 49.6 a 49.3 en el mismo lapso, lo que confirma la pérdida de impulso observada en los últimos meses.

De acuerdo con información preliminar del PIB del 4T25 reportada por el INEGI, la economía de México se expandió 0.8% trimestral (1.6% anual) al cierre del año. El IMEF recordó que el crecimiento anual en 2025 fue de 0.7%.

Por sectores, la actividad agropecuaria se contrajo 2.7% trimestral (6.0% anual), la producción industrial aumentó 0.9% en el mismo lapso (0.3% anual) y los servicios también crecieron 0.9% trimestral (2.0% anual).

“En conjunto, la economía habría registrado un crecimiento modesto en 2025, aunque con un mejor desempeño en el último trimestre del año. No obstante, la mayor parte de esta mejora en el 4T25 parece concentrarse en octubre, ya que en noviembre y diciembre la actividad volvió a perder algo de tracción”, señaló el organismo.